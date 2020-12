Aislinn Derbez anuncia nuevo proyecto empresarial: ¿De qué se trata?

Aislinn Derbez se une a la lista de personalidades del entretenimiento que se las han ingeniado para generar ingresos en medio del confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19. La actriz mexicana anunció el lanzamiento de una colección de accesorios en sociedad con “Morena Corazón”, una importante marca mexicana.

La colección de joyas de Derbez y Morena Corazón está inspirada en la “evolución personal que tarde o temprano, todos vivimos”. Asimismo, las piezas brindan una “ventana a la conexión y reflexión del ser y su propio bienestar”.

“El objetivo de esta colección es poder adquirir piezas que no solamente sean para que te veas bien sino que también tengan una filosofía detrás, una simbología importante y una intención detrás de cada pieza”, manifestó la actriz al momento de referirse a la finalidad de su nueva faceta como empresaria con esta colección de accesorios.

¡Aislinn Derbez inicia carrera como empresaria! | Sale el SolA pesar de que su 2020 no empezó bien, #AislinnDerbez ha decidido explorar su lado creativo e iniciarse como empresaria. #PájarosEnELAlambre No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: http://bit.ly/2mJSv1f Twitter: http://bit.ly/2q0z1H0 O… 2020-12-01T18:46:50Z

Derbez también habló de cada uno de los diseños de la colección y destacó que participó en el proceso creativo de las piezas: “Esta pandemia nos ayudó también muchísimo a tener muchísima más creatividad y poder ponernos a ver de qué manera podíamos sacar cosas que fueran realmente interesantes para la gente de acuerdo a lo que estamos viviendo”.

La colección de Aislinn Derbez en sociedad con Morena Corazón se encuentra completamente disponible en el sitio web de la marca mexicana y cuentan con piezas como brazaletes, collares, sombreros y ponchos. Los precios oscilan entre 127 dólares hasta 147 dólares.

Asimismo, la hija de Eugenio Derbez confesó que el confinamiento la ayudó a descubrir lo que no estaba funcionando en su vida: “A mí en lo personal me ayudó muchísimo, fue como una lupa que apuntaba a lo que ya no estaba funcionando y a lo que hay que cambiar en ti mismo (…) Creo que una de las lecciones más importantes que venimos a aprender en esta vida es de cómo transformar el dolor en sabiduría”.

Aislinn Derbez es propietaria de una línea orgánica de productos de higiene personal

La faceta de Aislinn Derbez como empresaria no sólo se limita a su colección de accesorios con Morena Corazón sino que también es propietaria de AMAI, una marca mexicana de champús orgánicos en forma de barras.

De acuerdo con el sitio web de AMAI, la iniciativa nace “a partir de la necesidad de cuidar y honrar a la naturaleza y a nuestro cuerpo”.

Asimismo, AMAI destaca que “cree que en el poder de la naturaleza y en la infinidad de beneficios que nos ofrece el combinar propiedades medicinales, aromáticas y terapéuticas de nuestras plantas con la hidratación profunda de nuestros aceites”.

Una de las características principales de la marca es que son productos completamente naturales, sustentables y libres de plástico.

