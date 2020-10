David Zepeda aclara si sostuvo una relación con un hombre: ¿Qué dijo?

David Zepeda rompió el silencio sobre los señalamientos que aseguran que sostuvo una relación amorosa con el afamado estilista mexicano Daniel Urquiza, quien falleció el pasado 19 de octubre. En entrevista con ‘Sal y Pimienta’, el actor negó categóricamente haber conocido a Urquiza.

“Yo no conozco a esa persona, dicen que yo estaba relacionado sentimentalmente con esa persona… Un señor que se llama Daniel Urquiza, ahora salen y dicen que yo tenía una relación de hace diez años con esa persona, realmente es ilógico. No conocía al señor, no sé quién era. Sólo sé que era una persona muy exitosa en su ámbito, pero yo no tengo nada que ver con esto”, afirmó Zepeda en entrevista con el show de Univision.

Los presentadores de televisión Elisa Beristain y Javier Ceriani del show digital ‘Chisme No Like’ afirmaron que David Zepeda presuntamente sostenía una consolidada relación amorosa con Daniel Urquiza y que hasta planes de boda tenían.

El programa de espectáculos también dio a conocer una serie de audios en donde presuntamente Urquiza hablaba con Beristain sobre la posibilidad de vender la exclusiva de su boda con Zepeda a un medio de comunicación especializado en entretenimiento.

Por su parte, David Zepeda recientemente dio a conocer un mensaje en su cuenta oficial en Instagram en donde hacia alusión a lo importante que es no tener nada que ocultar y temer, por lo que muchos usuarios señalaron que se trataba de un pronunciamiento ante el reciente escándalo en donde se vio involucrado.

“Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones… Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás… La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”, fueron las palabras del intérprete en la plataforma digital.

Ex pareja de Lis Vega habló del supuesto romance de David Zepeda y Daniel Urquiza

Mauro Riveros, expareja sentimental de la actriz Lis Vega afirmó haber sido vecino de Daniel Urquiza en un exclusivo conjunto residencial de Ciudad de México del año 2008 al 2011, por lo que aseguró haber escuchado las constantes peleas del estilista con su presunto novio, según informó Radio Formula.

“Efectivamente, yo empecé a escuchar esas peleas de 2009 en adelante y supe que era una pareja gay, yo sin saber quiénes eran, solo sabía que era una pareja gay que se agarraban a golpes”, detalló.

Riveros, quien sostuvo una conversación con Elisa Beristain de ‘Chisme No Like’ sobre la presunta relación sentimental que sostenían el actor y el estilista, continuó afirmando que en varias ocasiones llegó a ver a Zepeda en el departamento de Urquiza:

“Lo vi a Zepeda en ese departamento, Daniel Urquiza vivía en el mismo piso, exactamente enfrente del departamento donde yo vivía. Yo escuchaba las peleas, lo vi siempre en ese departamento, es una porquería Zepeda para negar que no fue así, yo lo vi, a mí no me lo contaron. Por años estuvo ahí, sí le cayó a golpes no una, sino muchas veces”, enfatizó.

Daniel Urquiza: ¿Cómo y cuándo murió?

Daniel Urquiza 1983-2020

El pasado 19 de octubre, la industria del entretenimiento se vistió de luto por la lamentable muerte del reconocido estilista Daniel Urquiza, conocido artísticamente como “El Rey de las Extensiones”, quien atendió a las celebridades más exclusivas de México y a personalidades internacionales como Kim Kardashian y Paris Hilton.

De acuerdo con reportes, Urquiza se habría quitado la vida en su departamento ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital azteca. Sin embargo, a través de sus redes sociales oficiales no detallaron los motivos de su deceso.

“Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad. Siempre perseverante, honesto y con un gran corazón, lograste poner tu nombre y el de Stars (su negocio) en alto. Una gran estrella brilla ahora en el cielo, junto con los gratos recuerdos de quienes tuvimos la oportunidad de conocerte. Daniel Urquiza, descansa en paz”, afirmó el equipo de trabajo de Urquiza a través de su perfil oficial en la plataforma de Instagram.

