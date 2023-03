Daniel Arenas y Daniela Álvarez: ¿Terminaron y mal?

Daniel Arenas y Daniela Álvarez parecían tener un amor de ensueño, pero la combinación de decisiones laborales, la distancia e inseguridades parecen haberle dado un jaque mate a este amor y alimentado los rumores de que están separados o, incluso, que han terminado.

Los artistas han declinado hablar sobre el tema, pero sus fans se han transformado en impresionantes detectives de internet y han ido atando cabos que les han hecho temer por la salud del amor tan bello que parecía existir entre ellos.

Los problemas entre los dos famosos colombianos podrían haber sido detonados por un beso que el conductor y actor le dio a su compañera Adamari López, poco después de que se anunciara que él había sido escogido para ser el único hombre en el elenco de Hoy Día, el programa de las mañanas de la cadena Telemundo.

View this post on Instagram

Fuentes cercanas al actor indicaron que una de las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta de Telemundo fue que este trabajo le permitía tener los fines de semana libres para reunirse con su novia, a diferencia del trabajo en las telenovelas, que suelen requerir jornadas de 10 horas seis días a la semana.

Sin embargo, parece que le salió el tiro por la culata, pues a pesar de que tanto Daniel como Adamari han dado centenares de besos de telenovela y quedó más que claro que ese fue de ese estilo, pues diferentes fuentes han asegurado que Daniela Álvarez no pudo superarlo. Incluso, el protagonista de producciones como La Gata y Despertar Contigo le pidió perdón públicamente en un sentido video en Instagram con un texto bíblico, pero como que no funcionó.

No le tengo miedo al error, uno porque el miedo es ausencia de Dios y dos, porque el que no se equivoca no aprende. DA

View this post on Instagram

La última foto que tiene Daniela Álvarez con Daniel Arenas en su cuenta de Instagram data del viaje que ambos hicieron en el verano a Europa. Lo mismo pasa en el feed de él. No hay imágenes de que hayan pasado las navidades juntos, ni el cumpleaños de los padres de él. Esto es significativo, pues Daniel viajó a Bogotá para pasarlo en familia.

View this post on Instagram

Mientras, Daniela Álvarez estaba celebrando el Carnaval en Barranquilla, la ciudad colombiana donde tienen los eventos más coloridos y alegres en esta época del año y que en 2022 vivieron juntos.

Play

Daniela Álvarez Disfruta Su Soltería En El Carnaval De Barranquilla Sin Daniel Arenas #Shorts 2023-02-14T01:00:09Z

Los fans siguen preguntándoles a ambos qué ha pasado, demandando una respuesta contundente sobre su relación, pero los dos no han dejado de esquivar el tema. Incluso, la prensa colombiana ha contado que un programa de televisión le tocó el tema a ella en Barranquilla y ella pasó a devolverle el micrófono sin más explicaciones.

Por su parte, Daniel Arenas publicó este texto esta semana:

“Mi familia no es perfecta amigos ni nunca lo será, yo tampoco soy perfecto ni pretendo serlo al contrario, me equivoco y mucho y todavía me falta bastante por aprender, crecer, desaprender, mejorar, superar etc es mi lucha constante”.