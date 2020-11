¿Cuántos votos obtuvo Kanye West en las elecciones presidenciales?

Kanye West fue uno de los candidatos de tercer partido en las elecciones presidenciales 2020. Se postuló como independiente y solo estaba en una pequeña cantidad de boletas electorales estatales. Hasta ahora, se ha registrado que recibió más de 60,000 votos en las elecciones.

Deadline informó que estaba en 12 boletas estatales y a la 1:30 p.m. hora del Este, tenía 60,761 votos. Esto estará cerca de su conteo final, ya que la mayoría de los estados donde recibió votos fueron contados en más del 90% de acuerdo con los resultados de AP.

Aquí están los votos reportados por Decision Desk desde las 2 p.m. hora del Este. También puede ver un mapa general de los resultados de las elecciones antes de eso, cortesía de los socios de Heavy en Decision Desk HQ a continuación:

Arkansas: 4,037

California: 33,822 (estaba en el boleto VP con Roque De La Fuente)

Colorado: 6,274

Idaho: 3,631

Iowa: 3,386

Kentucky: 6,259

Luisiana: 4,894

Minnesota: 8,269

Misisipi: 3,086

Oklahoma: 5,590

Tennessee: 10,256

Utah: 4,344

Vermont: 1,393

Puedes hacer clic en cada estado en el mapa de Decision Desk HQ a continuación para ver cuántos votos tiene West en la lista actual por estado.

Es de destacar el gran número de votos de California. Esto se debe a que Kanye West es el vicepresidente de la lista de Roque De La Fuente. Entonces esos no son votos presidenciales, sino votos vicepresidenciales. De La Fuente se postuló con el Partido Independiente Estadounidense, y West parecía sorprendido de estar en la boleta, informó Billboard. West escribió en un tuit en octubre: “Estoy haciendo campaña para ser el próximo presidente de nuestro gran país, no vicepresidente… El partido político de California que incluyó mi nombre como su candidato a vicepresidente lo ha hecho sin mi conocimiento. Californianos, les pido su voto para presidente y les insto a que escriban ‘Kanye West'”.

Markham Robinson, presidente del comité ejecutivo de AIP, le dijo a Billboard que su nombre estaba en la boleta electoral porque tenía conexiones de alto perfil y es popular.

De La Fuente le dijo a Billboard que estaba en contra de que West figurara como su compañero de fórmula y que no era su elección. Él dijo: “Me eligieron como el primero de la lista, miraron dentro de su estructura y eligieron al Sr. West como vicepresidente”.

Aparte de la selección de vicepresidente de California, Tennessee entregó la mayor cantidad de votos a West con más de 10,000, según los números de Decision Desk.

West concedió la elección el miércoles.

Via a livestream, I'm covering what will purportedly be @kanyewest's first presidential campaign rally, happening today in North Charleston, South Carolina.

2020 continues to be a memorable year. pic.twitter.com/8VTJT9MlZB

— Meg Kinnard (@MegKinnardAP) July 19, 2020