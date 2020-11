[VIDEO] Trump afirma falsamente que “ganó” las elecciones presidenciales de 2020

El presidente Donald Trump pronunció un discurso desde la Casa Blanca en las primeras horas del 4 de noviembre para discutir sus pensamientos sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 hasta el momento. “Esta es sin duda la conferencia de prensa más tarde que he dado”, dijo Trump cuando subió al escenario a las 2:21 a.m. EST.

“Estábamos preparándonos para una gran celebración”, dijo Trump. “Estábamos ganando todo y de repente se canceló”.

También afirmó que “un grupo de personas patéticas está tratando de privar” a sus partidarios “de sus derechos”. Daniel Dale de CNN verificó esta declaración en Twitter diciendo que los demócratas simplemente están tratando de que se cuenten todos los votos.

“Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos estas elecciones”, afirmó Trump. “Queremos que cesen todas las votaciones. No queremos que encuentren boletas a las 4 de la mañana y las agreguen a la lista. Es un momento muy triste. Ganaremos esto, y en lo que a mí respecta, ya hemos ganado”.

Después de que concluyó el discurso de Trump, Dale tuiteó: “Dadas las circunstancias, esas podrían ser las mentiras más atroces que Trump haya dicho”.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Según el mapa nacional a continuación, que se actualiza automáticamente a través de Decision Desk HQ, está claro que hay numerosos estados que todavía están contando los votos que ya se han emitido. No hay forma de declarar un ganador en este momento.

En el momento del discurso de Trump, Biden había acumulado 227 votos en los colegios electorales al ganar California, Oregon, Colorado, Illinois, Nueva York, Minnesota, Virginia y más. Trump había obtenido 213 votos electorales a través de sus victorias en Florida, Texas, Utah, Ohio, Iowa y más.



Como muestra el mapa, todavía hay una serie de estados clave que permanecen en el aire. Debido al coronavirus, hubo un número récord de personas que votaron a través de boletas electorales anticipadas por correo, que demoran más en tabularse que la votación habitual en persona. Estados como Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que no comienzan a contar los votos hasta el día de las elecciones, pueden tardar días en poder entregar sus resultados finales.

Después de que Trump anunció sus planes de acudir a la Corte Suprema para impugnar los resultados de las elecciones, la representante de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, tuiteó: “Las prematuras afirmaciones de victoria de Donald Trump son ilegítimas, peligrosas y autoritarias. Cuenten los votos. Respeten los resultados”.

Twitter marcó los tuits de Trump sobre el supuesto intento de “robo” de las elecciones

Antes de que Trump pronunciara su discurso matutino después del día de las elecciones, el presidente dio un aviso a sus seguidores en Twitter al anunciar: “Esta noche haré una declaración. ¡Un gran LOGRO! ”

El siguiente tuit de Trump fue marcado por Twitter porque “parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico”. El tuit de Trump decía: “Estamos encima por MUCHO, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca se lo permitiremos. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!”

Al contrario de lo que tuiteó el presidente, los votos no se emiten después del cierre de las urnas, simplemente se cuentan.

Rick Santorum: "I was very distressed by what I heard POTUS say … the idea of using the word 'fraud' being committed by people counting votes is wrong … they are not stopping counting because they are trying to fix anything or create any sort of fraud." pic.twitter.com/z69YVsFSqm — Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2020

El exsenador republicano de Estados Unidos Rick Santorum respondió al discurso de Trump en CNN. “La idea de usar la palabra ‘fraude’ cometida por personas que cuentan los votos es incorrecta”, dijo Santorum. “Él ve que los votos se cambian en algunos lugares … No dejan de contar porque están tratando de arreglar algo o crear algún tipo de fraude”.

Biden pronunció un breve discurso a altas horas de la noche para anunciar “Nos sentimos bien sobre la posición que tenemos”

US Elections: Joe Biden delivers speechDemocratic presidential candidate Joe Biden delivers an address as results of the 2020 US elections have yet to be finalized. Biden is up against incumbent American president, Donald Trump of the Republican party #ElectionDay #ElectionNight #USElections #Vote2020 #Elections2020 Latest updates on #USVote here: http://rplr.co/usvote2020 2020-11-04T05:47:21Z

Antes de que Trump diera su discurso desde la Casa Blanca, el candidato presidencial demócrata Joe Biden pronunció un discurso extremadamente breve desde su estado natal de Delaware. Dijo: “Sabíamos que esto se iba a tardar”, reconociendo la frustración que los votantes pueden sentir al esperar posiblemente días antes de conocer los resultados de las elecciones. “Pero nos sentimos bien sobre la posición que tenemos. La verdad que sí”.

“Podremos conocer los resultados tan pronto como mañana por la mañana…[pero] no me corresponde a mí ni a Donald Trump declarar quién ganó estas elecciones. Esa es la decisión del pueblo estadounidense”, agregó Biden.

“Estoy aquí esta noche para decirles que creemos que estamos en camino a ganar estas elecciones”, dijo Biden. “Soy optimista sobre este resultado”.

