¿Cuántos hijos tuvo la actriz Rebecca Jones?

La actriz mexicana Rebecca Jones falleció a sus 65 años la madrugada del 22 de marzo, según anunció un comunicado de prensa. El comunicado fue compartido por su representante Danna Vázquez, donde se dio a conocer la noticia, sin proporcionar más detalles sobre las causas de su fallecimiento, pero si mostraron las condolencias ante la situación. “Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes (21 de mayo 1957-22 de marzo 2023)”, dice el comunicado.

En el comunicado dice que la famosa vivió sus últimos momentos junto a sus personas más cercanas y partió con tranquilidad.

Rebecca Jones perdió un bebé cuando quedo embarazada de su esposo Alejandro Camacho

Rebecca estuvo casada con el también actor mexicano Alejandro Camacho. Ellos se casaron en 1986. Cuando empezaron a planificar en hacer crecer la familia, ella quedo embarazada de una niña. Rebecca tenía cinco meses de embarazo cuando perdió a la bebé. Pero esa no fue la primera vez. La pareja ya había perdido a otro bebé.”Ya habíamos perdido una bebita, yo siento que [la segunda] era una bebita, ya muy avanzado el embarazo, casi cinco meses. Lo perdí por insuficiencia del útero”, compartió en una entrevista de hace tres años con Las Estrellas.

Rebecca Jones se convirtió en madre el 21 de marzo de 1989



Rebecca Jones y Alejandro Camacho tuvieron que enfrentar muchos problemas para concebir. Pero luego de un tratamiento para prevenir cualquier situación, Rebecca fue sometida a un tratamiento de cerclaje el cual le ayudaría evitar que el cuello uterino se abra repentinamente provocando un parto prematuro.

El tratamiento resulto y le dieron la bienvenida a su único hijo Maximiliano Camacho Jones. El pequeño nació el 21 de marzo de 1989. [Rebecca falleció un día después del cumpleaños número 34 de su hijo Maximiliano]. “Demasiado que decir sobre ti que honraste mi vida hoy hace 33 años. Parecería fácil entrar al laberinto del pasado y escoger los mejores y más dulces momentos contigo, pero lo cierto es que cada uno es más hermoso que el otro. Me has enseñado tanto! Ese es el verdadero impacto que has tenido y tendrás en mi vida. Gracias por escogerme como madre, mi deseado, amado, dedicado, dulce, noble y talentoso Max. 3/21/22”.

Maximiliano no es actor como sus padres. Pero tomó una carrera musical, la cual realiza sus estudios en Estados Unidos. Los medios reportan que el hijo de los actores es DJ y que se dedica a amenizar fiestas y eventos.