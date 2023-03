Alejandro Camacho, ex esposo de Rebecca Jones: La historia del romance

Rebecca Jones y Alejandro Camacho estuvieron casados durante 26 años. Durante su matrimonio tuvieron un hijo llamado Maximiliano Camacho Jones. Alejandro Camacho es un gran actor mexicano que todavía sigue filmando telenovelas. Jones y Camacho fueron considerados una de las parejas más solida del mundo del entretenimiento. Pero el matrimonio llegó a su fin en 2011.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones se conocieron en la década de los 80

El romance entre los actores se dio a principios de la década de los ochenta. Ellos coincidieran en algunas producciones como La traición y Angélica. La química entre los actores que no les fue difícil hacer lass escenas de amor.

En 1986 decidieron darse el sí. Cuando trataban de quedar embarazados perdieron a dos bebés.

Jones reveló en una entrevista que su separación no fue por un conflicto. “Yo creo que los matrimonios de tantos años llegan a un punto en que no es por un pleito por el que te separas, no es que haya habido un pleitazo, pero sí fue un momento de ya pensar las cosas de manera diferente en el matrimonio. Creo que ninguno de los dos estábamos a gusto”, dijo en el programa El minuto que cambió mi destino en 2018.

En 1989 tuvieron a su único hijo Maximiliano

Hasta que en 1989, la pareja le dio la bienvenida a su único hijo Maximiliano Camacho. El único hijo de los actores prefiere vivir una vida lejos de los sets de grabación.

A principio de este 2023, Camacho compartió con la revista TVNotas que su hijo de 33 años estaba enfocado en su carrera musical y en la salud de su mamá, quien a finales del 2022 se encontraba hospitalizada por un cuadro de neumonía. “Max está perfectamente bien; cuidando a su mamá, haciendo música, viviendo en su casa. Tiene un departamento en la colonia Roma (de la Ciudad de México) y decían que era un ‘homeless’ (indigente)”, comentó Camacho en el programa Ventaneando.

Rebecca Jones: ‘la relación con Alejandro Camacho es inexistente

Rebecca y Camacho continuaron filmando novelas después de divorcio

“Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos’. No se borran (los 26 años de matrimonio) cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quede estancado ahí”, resaltó la primera actriz. “Si tú ya no estás bien en una situación no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas… Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país”.

Para Rebecca fue difícil continuar trabajando con su ex después del divorcio. “Fue difícil cuando me divorcié para ya no ser pareja porque después seguimos trabajando juntos, hicimos. El curioso incidente del perro a media noche… fue bien, nos llevamos bien”, dijo la actriz en el programa de Unicable.

En los 26 años que estuvieron casados, la entonces pareja tuvo la oportunidad de compartir créditos en diversas puestas en escena, desde teatro hasta televisión entre las que destacaron El ángel caído, Cuna de lobos, La sonrisa del diablo y Para volver amar.