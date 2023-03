Muere Rebecca Jones de 65 años: ¿De qué murió?

El mundo del entretenimiento está de luto, luego de que en la mañana de este miércoles 22 de marzo de 2023 se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de la famosa actriz mexicana Rebecca Jones Fuentes Berain, mejor conocida como Rebecca Jones, a la edad de los 65 años, así lo dio a conocer su representante por medio de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información publicada por su equipo de trabajo, la reconocida actriz falleció luego de varios meses con problemas de salud a raíz de una neumonía que derivó de una infección pulmonar presentada a finales del año 2022. Luego de ello, logró recuperarse y unas semanas atrás reapareció públicamente. Aunque no se confirmó la causa de su muerte, Rebecca Jones en los últimos meses presentó varios problemas de salud, lo que hicieron que su apariencia cambiara notablemente, pues se le vio bastante delgada

Su representante, Danna Vázquez, publicó que Jones falleció en la madrugada de este miércoles 22 de marzo en compañía de toda su familia y seres queridos, rodeada de mucho amor y paz. Además, agradecieron a todos sus seguidores que la vieron triunfar en la pantalla, con grandes producciones como “La doña”.

En el comunicado escribieron:

“Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES. Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida”.

De igual manera, en el comunicado emitido agregaron que en los próximos días se realizará una despedida a la actriz tal y como ella lo deseaba.

“En los próximos días nos uniremos a despedirla tal y como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento. La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego”.

A la actriz le sobrevive su hijo Maximiliano Camacho Jones producto de su matrimonio con Alejandro Camacho con quien estuvo casada durante 25 años, pero oficializaron su divorcio en el año de 2011.

¿Quién fue Rebecca Jones

Rebecca Jones Fuentes Berain, reconocida actriz y productora mexicana, nació el 21 de mayo de 1957 en Ciudad de México, hija de padre estadounidense, quien se dedicaba a la pintura y madre mexicana, de profesión de maestra. Rebecca creció en Mexico y pasó toda su infancia en su país natal, pero luego, pasados los años se mudó a California, en donde estudio sus últimos años de escuela para posteriormente estudiar una licenciatura en Arte Dramático en el Orange Coast College.

Finalizada su carrera en Arte Dramático, regresó a México, en donde comenzó su exitosa carrera, obteniendo gran fama y reconocimiento en 1980. Inició en el centro de Capacitación de Actores de Televisa, ahora llamado CEA. De acuerdo con Univisión, Rebecca Jones participó en más de 30 telenovelas como ‘Cuna de lobos’, ‘La vida en el espejo’, ‘Para volver a amar’, ‘Que Te Perdone Dios’, entre otras. Además, hizo parte de la novela ‘Huracán’ junto con quien fue su esposo, su colega Alejandro Camacho.

De igual manera, según Univisión, su carrera artística fue premiada, obteniendo importante reconocimiento como los TVyNovelas, Galardón a los Grandes, Premios Tu Mundo, los Miami Life Award, Ariel, El Heraldo de México y mucho más.

Su lucha contra el cáncer

Rebecca Jones fue una sobreviviente del cáncer de ovario, el cual le fue descubierto en el año 2017 y desde entonces comenzó su batalla y una vez iniciado el tratamiento, después de dos años logró vencer el cáncer en el 2019.

De acuerdo con Milenio, a la actriz le fue detectado esta enfermedad en su ovario izquierdo y tuvo que ser sometida a cuatro quimioterapias y una cirugía. Aunque al principio los médicos no le dieron un diagnóstico alentador, ella tomó toda las fuerzas para salir adelante.

“Por una falta de sensibilidad me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y le dije: ‘Híjole, pon tus barbas a remojar, porque a la mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas. Yo defiendo mucho el que no le hagan caso al pronóstico del doctor, ese nada más lo tiene Dios. La palabra cáncer está llena de muchas contradicciones y de muchos mitos alrededor”, dijo en su momento la actriz en una entrevista con ‘Ventaneando’ en 2022.

Luego de esto, Rebecca fue vista en público en algunos eventos, algunas veces sin cabello y utilizando pelucas para sus producciones en televisión.

Rebecca Jones tuvo un hijo con Alejandro Camacho

Rebecca Jones y el actor Alejandro Camacho se casaron en 1986 en Estados Unidos y en México, con quien tuvo a Maximiliano Camacho Jones, el único hijo de la actriz. Luego, tras 25 años de matrimonio, en el año 2011 la pareja oficializó su divorcio.

De acuerdo con Rebecca su separación se produjo porque no tenía contacto con su esposo. “Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos. No se borran los 26 años de matrimonio, cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí. Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas… Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país”, dijo en una entrevista con el programa Montse & Joe.

En cuanto a su hijo, Maximiliano Camacho Jones nacido en 1989, fue el segundo embarazo de la pareja, tras la perdida de su primer hijo, cuando Rebecca tenia cinco meses de embarazo. Actualmente tiene 33 años de edad y no es muy amante de los cámaras, por los que prefiere mantenerse al margen del público. De acuerdo con Milenio, se cree que Maximiliano estudio música en una escuela de Nueva York y trabaja como DJ.

Finalmente, su último trabajo en televisión fue en la producción de una nueva telenovela de Televisa llamada “Cabo”, en donde Rebecca Jones interpretó a Lucía Noriega.

