La sorprendente cantidad que cobran los concursantes de The Bachelor

Todos sabemos que existe una gran brecha de riqueza en los Estados Unidos y la franquicia The Bachelor no es inmune. Hay una gran brecha salarial entre los participantes en la serie de ABC.

El soltero o soltera reinante generalmente recibe un pago de seis cifras. Los concursantes que se disputan su cariño no cobran absolutamente NADA. De hecho, a menudo se endeudan porque tienen que ausentarse del trabajo y pagar su propia ropa.

Grandes diferencias

Hollywood Life informa que a la soltera Emily Maynard le pagaron $ 250,000 por protagonizar la octava temporada. Además, obtuvo un presupuesto de ropa de $350,000, según la revista Seventeen. El salario de Maynard es más alto que el de la mayoría. Sin embargo, según el libro de Amy Kaufman de 2018 Bachelor Nation, es “increíblemente raro que alguien gane menos de seis cifras”.

La Bachelor peor pagada fue Meredith Phillips de la segunda temporada, de quien Kaufman informa que “sólo ganó $ 10,000, que le dijeron que era la tarifa plana del programa”. Irónicamente, la temporada de Phillips fue la segunda más vista en la historia The Bachelor, informa TV Insider.

Dado que a las estrellas se les pagan cientos de miles y los pretendientes ganan cero, aquí hay un claro desequilibrio. Según Yahoo! News, “aunque los gastos de muchos concursantes de The Bachelor y The Bachelorette se compensan después de su fama del programa y sus carreras como famosos de reality, todavía hay muchos concursantes que son eliminados en la noche uno o dos, que tal vez renunciaron a sus trabajos o gastaron miles de dólares solo para recibir menos de un par de minutos de tiempo en televisión. En resumen, la franquicia de Bachelor es una inversión”.

Por supuesto, se supone que ninguno de los concursantes debe estar en esto por el dinero o la fama. Sin embargo, dejar el trabajo y endeudarse para comprar ropa no suele ser un requisito previo para encontrar el amor. Excepto en la televisión.

¿Qué pasa con Bachelor in Paradise?

A diferencia de The Bachelor y The Bachelorette, los participantes de Bachelor in Paradise en realidad reciben un cheque de pago. De hecho, generalmente, cuanto más tiempo permanecen en el programa, más dinero ganan. Como Yahoo! News informa, Reality Steve afirmó, en una publicación que ya no está disponible, que los concursantes en Bachelor In Paradise ganan entre $ 7,000 y $ 15,000. Sin embargo, no hay una cantidad fija. Los concursantes negocian su propio salario.

Por ejemplo, Dean Unglert, quien conoció a su novia actual, Caelynn Miller-Keyes en 2019 en Bachelor In Paradise, negoció para aumentar su salario de $400 a $600 por día. Cuando Unglert fue entrevistado en el podcast, Trading Secrets, explicó: “Me contactaron y me dijeron: ‘Oye, ¿quieres hacer Bachelor in Paradise. Este programa paga $ 400 por día, y puedes estar allí hasta 30 días’. Entonces, yo pensaba: ‘Oh, sí, genial. 400 dólares al día, 30 días, $12,000, eso es fantástico'”.

Luego, Unglert escuchó que otros concursantes estaban negociando sus salarios y pudo aumentar el suyo en $ 200 por día. Unglert se fue a mitad de temporada y luego regresó para pedirle a Miller-Keyes que se fuera con él, lo cual hizo. El dinero dejó de entrar, pero el romance continuó.