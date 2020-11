¿Cómo ver el concurso Miss USA 2020 gratis en Estados Unidos?

Debido a la pandemia de COVID-19, el concurso Miss USA 2020 se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Soundstage de Graceland en Memphis, Tennessee.

El espectáculo comienza el lunes por la noche a las 8 p.m. ET y será televisado por FYI. Pero si no tienes cable o no tienes ese canal, te explicamos aquí cómo ver la transmisión de Miss USA 2020 en línea gratis:

Puedes ver una transmisión en vivo de FYI y más de 60 canales de TV en Philo TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que te hayas registrado en Philo, podrás ver Miss USA 2020 en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast (compatible con dispositivos móviles Android), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puedes mirarlo en tu PC en el sitio web de Philo.

Si no puedes verlos en vivo, Philo te permite ver programas en DVR y verlos hasta 30 días después.

Puedes ver una transmisión en vivo de FYI y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que te hayas registrado en FuboTV, podrás ver Miss USA 2020 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, Teléfono Android, iPad o tableta Android. También puedes mirarlo en tu PC a través del sitio web de FuboTV.

Puedes ver una transmisión en vivo de FYI y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que te hayas registrado en Vidgo, podrás ver Miss USA 2020 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirarlo en tu PC a través del sitio web de Vidgo.

Puedes ver una transmisión en vivo de FYI y más de 40 canales de televisión a través del paquete Sling Blue + Lifestyle Extra de Sling TV o el paquete Sling Orange + Lifestyle Extra. Ambos vienen con una prueba gratuita de tres días, pero si laomites, puede obtener 10dólaresde descuento en tu primer mes y obtener Showtime, Starz y Epix incluidos de forma gratuita:

Una vez que te hayas registrado en Sling TV, podrás ver Miss USA 2020 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirarlo en tu PC a través del sitio web de Sling TV.

La previa Miss USA 2020

Presentado por el ex jugador de la NFL y actual comentarista de American Ninja Warrior Akbar Gbaja-Biamila y la reportera deportiva y Miss Teen USA 2005 Allie LaForce, el concurso de Miss USA 2020 se transmite en vivo el lunes 9 de noviembre a las 8 p.m. ET / PT en FYI.

La reinante Miss USA Cheslie Kryst de Carolina del Norte se desempeñará como comentarista detrás del escenario junto a Christian Murphy, y la ex finalista de American Idol Haley Reinhart hará una actuación.

Los jueces incluyen a la empresaria Carolyn Aronson, Miss USA 2000 Lynnette Cole, la periodista de Fox Nation Abby Hornacek, la oradora motivacional Gloria Mayfield Banks, Miss USA 1999 Kimberly Pressler y la empresaria Susan Yara.

“La Organización de Miss Universo y el equipo de Graceland han creado un evento innovador que prioriza la salud y la seguridad de los concursantes, la audiencia y el equipo que se unirá a nosotros en Graceland” dijo Paula M. Shugart, presidenta de la Organización Miss Universe en un comunicado de prensa. “Esperamos coronar a una nueva Miss USA y Miss Teen USA en la histórica ciudad de Memphis. Si bien las competencias de este año se verán un poco diferentes ya que nos adherimos a las pautas de seguridad cruciales, estamos entusiasmados de llevar la emoción y la excitación de las icónicas competiciones de Miss USA y Miss Teen USA a los hogares de todo Estados Unidos”.

Entre las concursantes, hay la Miss Utah USA Rachel Slawson, que es la primera persona abiertamente LGBTQ en competir en el concurso de Miss USA; Samantha Neyland, que es la primera Miss Hawaii estadounidense afroamericana; Asya Branch, que es la primera Miss Mississippi estadounidense afroamericana; y Taelyr Robinson, que protagonizó la docu-telenovela de ABC Family, The Vineyard.

El concurso de Miss USA 2020 se transmite en vivo el lunes 9 de noviembre a las 8 p.m. ET / PT en FYI.