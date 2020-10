Pronto se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon: ¿Cómo murió el vocalista de los Beatles?

John Lennon recibió cuatro disparos el 9 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman afuera de su apartamento de lujo en Nueva York después de que el vocalista de los Beatles le firmara un autógrafo ese mismo día. Chapman se declaró culpable y fue sentenciado 20 años a cadena perpetua. Permanece en una prisión de Nueva York y se le ha negado la libertad condicional 11 veces.

Los detalles de la muerte de Lennon son inquietantes y Chapman incluso ha calificado su propio comportamiento como “espeluznante”. Su abogado cuestionó la cordura de su cliente antes del juicio, pero Chapman se declaró culpable de asesinato en segundo grado después de que se dictaminó estar en condiciones de ser juzgado.

A medida que se acerca el 40 aniversario de su muerte y pasa su cumpleaños, ABC 20/20 está transmitiendo un episodio especial sobre la vida y la muerte de Lennon en “John Lennon: His Life, Legacy, Last Days”. Lennon habría cumplido 80 años el 9 de octubre. El episodio se transmitió el viernes 16 de octubre de 2020 a las 9 p.m., hora del Este.

Esto es lo que necesitas saber:

Lennon quien recibió cuatro disparos, dijo “me han disparado” al entrar al vestíbulo de su edificio antes de perder conciencia, según la autopsia

John Lennon signing an autograph for his murderer Mark David Chapman. Five hours later on the same day Mark shot him. pic.twitter.com/MfnhBDqKIZ — Museum Pictures (@museum_pictures) October 9, 2020

El comportamiento extraño pero sereno de Chapman el día del asesinato de Lennon fue un tema del artículo de The Washington Post publicado poco después de la muerte de Lennon y la primera comparecencia de Chapman ante el tribunal. El titular decía: “‘Acabo de Dispararle a John Lennon’, Dijo con Frialdad”.

Cuando Lennon se acercó a su apartamento esa noche, Chapman gritó: “Sr. Lennon ”, antes de dispararle varias veces con un rifle calibre .38, según el Post. Lennon dijo: “Me han disparado”, y entró al vestíbulo de su edificio.

El portero de Lennon estaba cubierto de sangre.

“¿Sabes lo que acabas de hacer?” preguntó el portero, según el Post.

“Acabo de dispararle a John Lennon”, respondió Chapman.

Los testigos le dijeron al Post que tenía una sonrisa en su rostro.



Chapman fue acusado de asesinato en segundo grado y se declaró culpable luego de evaluaciones psicológicas. Está cumpliendo una condena de 20 años a cadena perpetua en una prisión del estado de Nueva York al Este de Buffalo, según su historial de prisión.

El informe de la autopsia de Lennon, según el Post, dice que Lennon recibió cuatro disparos. Dos balas entraron por el lado izquierdo de la espalda izquierda de Lennon, viajaron por el lado izquierdo de su pecho y su pulmón izquierdo antes de salir del cuerpo. Una segunda bala también pasó por el lado izquierdo de su pecho y atraveso su pulmón izquierdo, antes se alojarse en su cuello. Dos balas más alcanzaron a Lennon en su hombro izquierdo.

“Sangraba por la boca y el pecho. He estado involucrado en suficientes otros tiroteos para saber que era grave”, dijo el oficial de policía Peter Cullen al Post.

El director de Servicios Médicos, Stephen Lynn, dijo al Post que Lennon estaba casi muerto a su llegada al hospital.

“No creo que hubiera sido posible resucitarlo de ninguna manera”, dijo. “Había perdido mucha sangre”.

Después de que Chapman le disparó a Lennon, empezó a leer Catcher and the Rye mientras esperaba a la policía

[ ] Mark David Chapman (born May 10, 1955) is the criminal who murdered #JohnLennon, formerly of the #Beatles, outside Lennon's apartment at the #Dakota, in #Manhattan, on December 8, 1980. … pic.twitter.com/HAwBTNYKau — Outosego (@outosego) October 9, 2020

Después de que Chapman le disparó a Lennon cuatro veces, permaneció en la escena, esperando a la policía y leyendo una copia del libro Catcher and the Rye.

“Esa es una verdadera mente sociópata”, dijo Chapman en su audiencia de libertad condicional en 2016, según el Liverpool Echo. “Diré esto: Hacia el final, diría que la última hora más o menos, hablé conmigo mismo. Envié una oración y dije por favor ayúdame a cambiar esto. No pude hacerlo … no pude hacerlo “.

Un artículo de 1980 del Washington Post detallaba el comportamiento de Chapman en la escena, donde los transeúntes informaron que dejó caer su pistola calibre .38 y sacó un libro.

Chapman era un guardia de seguridad desempleado en el momento del asesinato. No tenía antecedentes penales.

Yoko Ono, Paul McCartney y Ringo Starr hicieron breves declaraciones de prensa inmediatamente después de la muerte de Lennon

George Harrison and John Lennon. pic.twitter.com/SiprJISkXr — Legends Of Classic Rock (@lofcr1) October 12, 2020

Ono, McCartney, Starr y George Harrison se mantuvieron alejados de la atención de los medios en los días posteriores a la muerte de Lennon, según el artículo de archivo de The Washington Post. Ono emitió una declaración en nombre de ella y de su hijo pequeño, Sean Ono Lennon.

Decía:

No hay funeral para John. Más adelante en la semana fijaremos el tiempo para una vigilia silenciosa para orar por su alma. Te invitamos a participar desde donde te encuentres en ese momento. Les damos las gracias por las cantidades de flores enviadas a John. Pero en el futuro, en lugar de flores, considere enviar donaciones a Spirit Foundation Inc. [1 Battery Park Plaza, N.Y.], que es la fundación caritativa personal de John. Lo habría apreciado mucho. John amaba y oraba por la raza humana. Por favor, rezen igual por él. Con amor. Yoko y Sean.

McCartney apareció brevemente ante la prensa frente a su granja en Londres. Dijo que no podía “asimilarlo en este momento” y se retiró. Starr había estado de vacaciones en Europa y voló a Nueva York después de enterarse de la muerte de Lennon. Su portavoz dijo que Starr estaba “extremadamente sorprendido” y “no quería decir más”. Harrison no hizo ningún comentario público de inmediato, pero canceló un concierto y se recluyó.

