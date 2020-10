¿Cuál Kardashian será parte del elenco de la película ‘Paw Patrol’?

El programa de telerrealidad Keeping Up With the Kardashians está terminando, pero eso no significa que ya no volverás a ver a las Kardashians en la pantalla. Kim Kardashian se ha unido al elenco de voces para la película animada PAW Patrol basada en la serie animada PAW Patrol de Nickelodeon sobre perros de rescate. La película anunció el elenco el jueves 15 de octubre, según PR Newswire.

Kardashian se une a un elenco repleto de estrellas, que incluye a Jimmy Kimmel, Tyler Perry, Randall Park, Dax Shepard, Yara Shahidi, Ian Armitage, Marsai Martin y Will Brisbin, según PR Newswire. La película se encuentra actualmente en producción con todos los actores, productores y creadores trabajando de forma remota. PAW Patrol se estrenara en cines el 20 de agosto de 2021, según PR Newswire.

Kim Kardashian parece súper emocionada por eso, e incluso mencionó que ha ganado algunos puntos de mamá por el papel. La fundadora de SKIMS, de 39 años, retuiteó una historia sobre su papel y agregó la leyenda: “¡Ahora soy oficialmente una mamá cool para mis hijos! ¡¡¡Paw Patrol estamos en buena racha!!! ” Unos minutos después, agregó una selfie en un estudio, usando audífonos y hablando por un micrófono, como se ve arriba.

El spin-off de la película de Paramount Pictures sigue a un niño llamado Ryder y los cachorros en Adventure City mientras intentan evitar que el alcalde Humdinger convierta la exitosa ciudad en un caos, según PR Newswire. Kardashian no ha revelado qué personaje interpretará, pero la película incluirá a todos los personajes principales de la serie. La serie se centra en los principales perros de búsqueda y rescate Ryder, Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky y Skye para proteger Adventure Bay.

Los fanáticos están ansiosos por ver

Tan pronto como Kim Kardashian tuiteó sobre su emoción el jueves 15 de octubre, los fanáticos respondieron inmediatamente con entusiasmo. Incluso los fans que no tienen hijos o aman los programas animados estaban emocionados. “Voy a ver programas de dibujos animados ahora, las cosas que Kim me hace hacer”, tuiteó un usuario. Otro respondió : “Definitivamente tengo que mirar ahora”.

Muchos fanáticos también notaron que los hijos de Kardashian deben estar encantados. Un usuario tuiteó: “¡Esto es súper! ¡¡Saint debe estar tan emocionado!!” Otro agregó un gif de Kardashian llorando con la leyenda: “Northie diría ‘esa es mi mamá'”. Kardashian y su esposo Kanye West comparten cuatro hijos: North, 7, Saint, 4, Chicago, 2 y Psalm, 16 meses.

Paramount Pictures también mostró su emoción. El estudio de cine respondió al tuit de Kardashian: “¡Es una noticia PAWsitivamente increíble!” Otro usuario bromeó: “Entonces ahora nos dará Skims Pets”, haciendo referencia a su marca de fajas SKIMS.

A las Kardashian les encanta trabajar con dibujos animados



Los hijos de Kim Kardashian no son los únicos que aman los personajes animados. Stormi, la hija de dos años de Kylie Jenner y Travis Scott, adora la película Trolls. La Navidad pasada, ella y su ex novio Travis Scott sorprendieron a Stormi con un personaje de la vida real de Trolls.

Stormi conoció a una Poppy de tamaño natural, el personaje de cabello rosado expresado por Anna Kendrick, como parte de su regalo de Navidad. Stormi y Jenner estaban viendo la película justo antes de la sorpresa, y Jenner dijo en un video de TikTok: “Vemos [esta película] cuatro veces al día”. Jenner compartió varias historias de Instagram y videos de TikTok de Stormi disfrutando de su sorpresa.

Los dos vieron la película Trolls juntos y bailaron algunas escenas juntos, mientras Stormi seguía exclamando: “¡Es Poppy! ¡Es Poppy! ” El personaje de los Trolls incluso le dio algunos regalos, y Jenner dijo a la cámara: “Es el mejor día de su vida”.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com