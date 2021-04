Ex concursante de famoso reality sale del closet: ¿Quién es?

Colton Underwood se sentó con Robin Roberts para “revelar su verdad”. En la entrevista pregrabada en Good Morning America del miércoles, el ex soltero explicó que el año pasado admitió lo que sabe desde hace mucho tiempo sobre sí mismo.

“Obviamente, este año ha sido muy introspectivo para mucha gente y probablemente ha hecho que mucha gente se mire en el espejo y se dé cuenta de quiénes son o de qué han estado huyendo”, dijo Underwood. “En mi caso, he huido de mí mismo durante mucho tiempo. Me he odiado a mí mismo durante mucho tiempo”.

“Soy gay”, continuó. “Y acepté eso a principios de este año y lo he estado procesando”.

El anuncio de Underwood marca la primera vez que alguien sale del closet en The Bachelor. El ex jugador de fútbol dejó la franquicia saliendo con Cassie Randolph. Sin embargo, poco después de su separación el año pasado, ella presentó una orden de alejamiento contra Underwood por acoso. La ex pareja más tarde llegó a un acuerdo y ella desestimó la orden.

“Entré en un lugar para mí en mi vida personal que era oscuro y malo y puedo enumerar un montón de cosas diferentes, pero todas serían excusadas”, explicó el ex concursante de Bachelor in Paradise. “Antes hubiera preferido morir a decir ‘soy gay'”.

JUST IN: Former “Bachelor” star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: “I’m gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I’m the happiest and healthiest I’ve ever been in my life.” https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7 — Good Morning America (@GMA) April 14, 2021

Añadió: “Puedo sentarme aquí y decir que lo siento a todas esas mujeres. También puedo dar las gracias porque sin ellas y sin la franquicia Bachelor no sé si esto hubiera salido del closet nunca”.

Como explicó Underwood, se dio cuenta por primera vez de que era gay cuando era niño, pero solo pudo entenderlo realmente como estudiante de primer año en la escuela secundaria.

Explicó: “Y en ese momento yo ya había crecido en la iglesia católica. He ido a la escuela primaria católica. Había aprendido en la Biblia que la homosexualidad es un pecado.”

Sin embargo, ahora le da las gracias a su familia y amigos por poder haber dado este paso.

Si bien admite haber recibido una variedad de respuestas, “la más común subyacente fue ‘Ojalá me lo hubieras dicho antes’. Y cuando escuchaba eso, pensaba en haber tenido poco más de confianza con mis amigos y mi familia.”

Roberts reveló que su padre estaba con él en la entrevista. “Mi papá me dijo: ‘Ojalá hubieras confiado en mí antes’. Luego, me dijo: ‘¿Cómo puedo ayudarte? ¿A quién puedo decírselo? Y para mí, eso fue más significativo que un ‘Te amo'”.

Underwood admitió haber tenido pensamientos suicidas

Cuando Roberts le preguntó a Underwood si alguna vez pensó en autolesionarse, admitió que había tenido pensamientos suicidas.

“Hubo un momento en Los Ángeles en el que me desperté y no pensé que iba a despertar. No quería despertarme”, dijo entre lágrimas. “Y creo que para mí esa fue una llamada de atención para recuperar el control”.

Añadió: “A veces conducía mi auto cerca de un acantilado y me decía: ‘Si caigo por el acantilado, no es tan importante’. Ahora ya no pienso eso”.

Underwood se disculpó con Randolph después de una separación “tumultuosa”

Después de su separación, Randolph presentó una orden de alejamiento contra Underwood por acoso, porque merodeaba su casa y la de sus padres e incluso colocó un rastreador en su automóvil, según documentos judiciales obtenidos por TMZ.

Underwood reconoció sus errores y se disculpó: “Me gustaría pedir perdón por cómo terminaron las cosas. Me equivoqué, tomé muchas malas decisiones”, dijo.

Cuando Roberts le preguntó por ella, reveló que la amaba. “Eso solo lo hizo más difícil y confuso para mí. Si soy muy honesto, la amo”, explicó. “Es difícil para mí saber exactamente cuáles fueron mis emociones hacia ella y porque obviamente tuve un gran dilema interno”.

Reiteró: “Solo diría que lo siento desde el fondo de mi corazón. Lamento el dolor y el estrés emocional que causé. Ojalá no hubiera sucedido como sucedió. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para recuperarme antes de quebrar a alguien más”.