Chrissy Teigen, la esposa de John Legend, celebra que lleva un año sobria

El entrenador de The Voice, John Legend, ha estado a la altura de su nombre de muchas maneras. Ahora, su esposa, Chrissy Teigen, también ha alcanzado un hito legendario. El lunes 18 de julio, la mujer de 36 años “finalmente” logró un año sobria, según The Daily Mail.

Las felicitaciones llegaron

La sobriedad no ha sido un camino fácil para la modelo y autora de libros de cocina. En una publicación de Instagram, escribió el lunes: “¡Ni una gota de alcohol en 365 días!”. El video la muestra pasando un tiempo precioso con su esposo de 43 años, John Legend, y sus dos hijos, Miles y Luna.

Según el Daily Mail, “El viaje sin alcohol de Chrissy comenzó originalmente en diciembre de 2020 cuando leyó el libro de Holly Whitaker de 2019, “Quit Like a Woman: The Radical Choice to Not Drink in a Culture Obsessed with Alcohol”. Teigen explicó en una historia de Instagram en ese momento: “Ya terminé de hacer el ridículo frente a la gente. (Todavía estoy avergonzada). Cansada de beber durante el día y sentirme como una mierda a las seis, sin poder dormir”.

Teigen estaba totalmente comprometida con su sobriedad, pero como mucha gente, recayó y tuvo que volver a empezar. Esta es probablemente la razón por la que incluyó la palabra “finalmente” en su publicación de Instagram del 18 de julio. Teigen también admitió en la publicación: “Bebí para terminar con la ansiedad loca que luego desapareció en su mayoría cuando ¡dejé de beber! De todos modos me siento muy bien”.

El esposo, John Legend, a quien Teigen conoció en 2007 en el set de su video musical Stereo, respondió a la publicación con: “¡Tan orgulloso de ti, mi fuerte y hermosa esposa!” La actriz Selma Blair publicó: “🙌🙌 ¡sí, sí! Felicidades cariño.”

La amiga y personalidad de la televisión Lauren Makk comentó: “Esto me dio escalofríos. Como tu ex compañera de copas, ahora también mamá sobria que se aferra a la sensatez de cada día, no podría estar más orgullosa. Te amo. Eres un faro para todos nosotros”.

Teigen ha luchado a lo largo de los años

Puede parecer que Teigen lleva una vida perfecta. Sin embargo, la influencer ha sufrido un trauma grave. Ella y Legend perdieron un bebé, su tercer hijo, cerca de finales de 2020, debido a un sangrado excesivo. La pareja había llamado al niño Jack.

Teigen publicó en Instagram: “Para nuestro Jack: lamento mucho que los primeros momentos de tu vida hayan tenido tantas complicaciones, que no pudimos brindarte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos.”

Un artículo de Buzzfeed de 2021 informó: “Chrissy Teigen se abrió sobre su relación con el alcohol y reveló que está lidiando con un trauma no resuelto por perder a su bebé el año pasado”. Fue un mes después de perder al bebé que Teigen anunció que había estado sobria durante cuatro semanas. Sin embargo, más tarde reveló que “se encontró luchando por procesar el trauma de perder a Jack sin alcohol para ‘adormecer’ el dolor”, afirmó Buzzfeed.

“Realmente no siento que haya procesado por completo la pérdida de Jack y ahora que no tengo el alcohol para adormecerlo. Las cosas simplemente están ahí”, reveló Teigen en Instagram en agosto de 2021.

Teigen logró superar el dolor sin alcohol y ahora tiene una perspectiva positiva de su futuro. Concluyó su publicación del 18 de julio de 2022 con: “Si bien, sinceramente, TODAVÍA no sé si nunca volveré a tomar una copa, sé que no quiero volver a ser así nunca más”.