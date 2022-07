“My Secret Terrius”: la serie que anticipó el coronavirus en 2018

Una serie de televisión de 2018 de Corea del Sur llamada My Secret Terrius se volvió viral en 2020 después de hacer referencia al coronavirus en uno de los episodios del programa.

Si estás en los Estados Unidos e intentas ver la serie, no tendrás suerte. Actualmente no está disponible aquí. Sin embargo, aún puede ver la escena de la que todos hablan en esta historia a continuación.

La escena en cuestión ocurre en el episodio 10 de la temporada 1 a los 53 minutos y puedes ver la escena en el video a continuación. Durante la escena, un personaje primero advierte a otro que no salga de su casa. A continuación vemos a un médico y otro personaje hablando sobre el coronavirus en general, mencionando que el MERS tenía una tasa de mortalidad del 20%. Luego, el médico dice: “Como dije, este es un virus mutante. Alguien lo modificó para aumentar la tasa de mortalidad a casi el 90%… Lo que es más grave es que el coronavirus tiene una incubación… de 2 a 14 días. Este virus fue fabricado para atacar los pulmones directamente dentro de los cinco minutos posteriores a la exposición… No hay cura ni vacuna disponible en este momento. Son difíciles de desarrollar”.

En caso de que ese video no esté disponible, aquí hay otro.

¿Cómo pudieron predecir la pandemia?

Por supuesto, no todo fue una predicción perfecta. No ha habido ninguna razón para creer que el COVID-19 fue fabricado y, por supuesto, la tasa de mortalidad ha sido más baja que la representada en My Secret Terrius. Pero aún así, las similitudes son suficientes para que la gente quiera ver la serie completa.

No sorprende que un coronavirus fuera parte de la trama de la serie de 2018. Los coronavirus son una gran familia de virus que incluyen el SARS y el MERS, que tuvieron tasas de mortalidad más altas pero, afortunadamente, nunca se propagaron tanto como el COVID-19.

La serie no está disponible en Estados Unidos

Quizás quieras ver My Secret Terrius. Desafortunadamente, no está disponible en Netflix en los Estados Unidos.

La descripción dice: “Un agente del servicio secreto harto de la vida después de una operación fallida intenta desentrañar el misterio detrás de la muerte de un vecino”. Hasta el momento solo ha salido una temporada y tiene 16 episodios, cada uno de una hora de duración. El episodio en cuestión es el Episodio 10.

También hay una lista en Amazon Prime, pero tampoco está disponible para verlo en los Estados Unidos.

Si va a la lista de Netflix aquí en los Estados Unidos, no aparecerá nada, pero verá muchos otros títulos para elegir. Según What’s on Netflix, simplemente aún no está disponible en Netflix USA.

El programa se emitió originalmente en Corea del Sur en 2018 en MBC, seguido de Oh! K en Singapur, Malasia, Indonesia y Hong Kong. También está disponible en Netflix en el Reino Unido y algunas otras regiones.