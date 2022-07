La desaparición de Lena Chapin: ¿cuántos años llevan sin encontrarlo?

Lena Chapin, también conocida como Liehnia May Chapin, desapareció en 2006 en el condado de Dent, Missouri, tres años después de hacer la impactante confesión de que ayudó a su madre, Sandra Klemp, a matar a su padrastro, Gary McCullough, en 1999, informó Bustle.

Klemp ha sostenido que ella no tuvo nada que ver con la desaparición de McCullough y Chapin y, según Bustle, “nunca cooperó con las autoridades”.

Klemp se destaca en el episodio “Missing Witness” de la serie de Netflix Unsolved Mysteries.

Esto es lo que necesita saber:

1. El padrastro de Chapin desapareció cuando ella tenía 13 años

Después de que la madre de Chapin, Sandra Klemp, se divorciara de Albert McCullough en noviembre de 1994, se casó con su hermano Gary en 1996, según MEAWW.

Sin embargo, según MEAWW, Klemp comenzó a salir con Kristopher ‘Kris’ Klemp cuando aún estaba con Gary McCullough. Klemp eventualmente se casaría con él. MEAWW también informó que el amigo de Gary, Jeff Allen, dijo que Sandy trató de dispararle a Gary con un arma y que supuestamente se había dado cuenta de la aventura de su esposa y quería divorciarse.

McCullough desapareció el 11 de mayo de 1999.

Bustle informó que el sheriff del condado de Barry, Mick Epperly, dijo que Klemp se negó a permitir que se registrara su propiedad o se sometiera a una prueba de polígrafo y que solo aceptaría una si la policía encontraba un cuerpo.

Klemp, que se volvió a casar y ahora se apellida Wink, nunca ha sido acusada en relación con el crimen y dice que es inocente.

2. Chapin dijo que ayudó a su madre a matar a su padrastro

MEAWW informó que Chapin se lo confesó a Albert en 2003, tres años después de la desaparición de McCullough. Según un relato que le dio a Albert: “Él estaba sentado en el sofá, comiendo huevos revueltos. Ella salió y le disparó tres veces en la cabeza. Dos, tal vez tres veces… Lo envolvió con cosas de plástico y cuerdas de heno… lo arrastró hasta el dormitorio. Cerró la puerta y llegamos a casa. Mamá me hizo quedarme en el dormitorio. Ella no quería que yo lo viera. Pero ya lo había visto. Porque miré a través de la puerta. No lo creía y quería ver”.

Chapin luego pasó a describir cómo levantaron las alfombras y limpiaron el piso en un esfuerzo por deshacerse de cualquier evidencia.

Albert registró la confesión de la entonces joven de 17 años y Salem News la reimprimió en un artículo.

En esa grabación, Chapin también dijo que quedó traumatizada y padeció insomnio tras el hecho. Según Salem News, hay registros escolares que documentan que Chapin faltó a la escuela el 12 de mayo y salió temprano de la escuela el 13 de mayo, dijo el sheriff del condado de Barry, Mick Epperly.

3. Dos de las hermanas de Chapin han apoyado su historia

Las dos hijas de Klemp, Brandi Petersen y Robin Shoemake, creen que su madre es culpable de matar a McCullough y la demandaron a ella y al hombre con el que finalmente se casó en una demanda por homicidio culposo de $7 millones, informó MEAWW. La familia dijo que nunca recibieron dinero, según informó Bustle.

Según Petersen, Klemp fue una buena madre durante el documental:

Mi mamá fue una buena mamá mientras crecía. Ella era muy recta. Ella siempre nos decía, todas las noches: ‘Dios los bendiga y los ame’. Todas las noches. Esa es la mamá que recuerdo y extraño mucho a esa mamá. Pero… ¿qué puedes hacer? Usó mucho su atractivo sexual y esa es una de las razones por las que los hombres gravitan hacia ella. Ella nunca se quedó con un hombre en particular por más de dos años. Siempre perseguía a los casados ​​o a los que tenían hermanos.

Shoemake también dijo que recordaba a Klemp y Kris sacando el cuerpo de su padre de la casa, informó MEAWW.

Esa noche mamá le dijo a Lena que se asegurara de que ninguno de nosotros saliera del dormitorio. Lena se había quedado dormida frente a la puerta. Todavía recuerdo que algo no estaba bien. (…) Quiero decir que era Gary, sin duda, pero estaba envuelto en algo. Quiero decir que podías ver las botas que tenía puestas. Eso me asustó.

4. Chapin tiene un hijo llamado Colter

Chapin tuvo a Colter cuando era muy joven. Su hermana Petersen dijo que Chapin “amaba a Colter más que a nada”, según Salem News.

Según lo informado por The Cinemaholic, las hermanas de Chapin creían que Klemp, que tenía seis hijas en total, siempre quiso un hijo y “se volvió extremadamente posesiva y controladora, llegando incluso a hacer que Colter la llamara ‘mamá'”.

Peters dijo que Chapin y Klemp peleaban constantemente por Colter, según Salem News.

Después de que Chapin desapareciera, Klemp adoptó a Colter, informó Bustle.

5. Chapin desapareció en 2006

Chapin tenía 20 años y planeaba mudarse a Arkansas con un nuevo hombre en su vida cuando desapareció el día de San Valentín, informó Salem News.

MEAWW informó que Klemp le dijo a las autoridades que Chapin se fue a Florida con un hombre. Klemp nunca denunció su desaparición y su desaparición solo se hizo pública durante la demanda por homicidio culposo que las hermanas de Chapin presentaron contra Klemp, según Salem News.

Un ex vecino le dijo a Salem News: “La primera vez que escuché que Lena había desaparecido fue cuando me encontré con una de sus hermanas en la ciudad y ella me dijo que Lena se había ido un mes antes y nunca volvió a casa a buscar todas sus cosas. La última vez que hablé con Lena fue solo un mes antes de que desapareciera. Fue hace 10 años, así que no lo recuerdo muy bien, pero hablamos durante un par de horas y ella dijo que estaba ahorrando dinero y que esperaba mudarse a St. Louis”.

Sin embargo, sus hermanas dicen que no importa adónde hubiera ido Chapin, que se habría llevado a Colter con ella: “No hay forma de que Lena hubiera dejado atrás a Colter”, dijo Petersen a Salem News.