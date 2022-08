Univision anuncia a Lupillo Rivera en “El Retador” ¿Qué hará en el reality de los domingos”

El cantante Lupillo Rivera tiene un nuevo trabajo. La cadena Univision anunció que el intérprete de música regional mexicana y hermano menor de Jenni Rivera será parte del elenco de “El Retador”, el nuevo reality de los domingos.

El programa, que comenzará el 14 de agosto, cuenta con la conducción de Consuelo Duval, quien ya estuvo encargada de la primera temporada. Los jueces son justamente Lupillo Rivera, la cantautora mexicana Alicia Villarreal y su colega colombiano Fonseca.

Cómo es El Retador

El propósito de “El Retador” es ocupar tres tronos. En el primer episodio estarán sentados en ellos los campeones Arath de la Torre, Dulce, Adrián di Monte y Pía Sanz. Los concursantes, que fueron escogidos durante intensas jornadas de audiciones, intentarán semana a semana reunir suficientes puntos como para sacarlos y quedarse ellos en los tronos, además de llevarse un pote de dinero que va aumentando según las votaciones de los jueces.

El programa es un nuevo esfuerzo por reinventar los concursos de talentos artísticos que ya en México se estrenó con éxito y la que se transmitirá simultáneamente en Univision y Televisa es la segunda temporada.

La segunda temporada de El Retador

Lucero, Mijares e Itatí Cantoral fueron los jueces en esa primera temporada, que no se vio en Estados Unidos. Los tres revelaron que no pueden repetir la experiencia por compromisos profesionales. Los ex esposos estarán de gira y Cantoral tiene un proyecto actoral. Por eso, los han sustituído Alicia Villarreal, Lupillo Rivera y Fonseca.

Play

Presentan a Elenco de El Retador LUPILLO RIVERA ALICIA VILLARREAL DULCE ARATH DE LA TORRE FONSECA #ElRetador#LupilloRivera#AliciaVillarreal#Dulce#ArathdelaTorre# 2022-08-04T18:21:51Z

De Despierta América a El Retador

Otra novedad de esta segunda temporada del programa de cazatalentos es la incorporación de Jessica Rodríguez al elenco. La conductora venezolana de “Despierta América” estará encargada de llevar al público lo que está sucediendo detrás de las cámaras con los participantes.

Jessi, como la conoce el público y sus allegados, es una adición excelente al equipo, pues le dará frescura y un toque internacional a un grupo de artistas mayoritariamente mexicanos.

El Retador y los Chef

El verdadero reto de “El Retador” será desbancar a Telemundo del primer lugar de sintonía en realities. El éxito de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” ha sido tal, que se ha catapultado en el primer lugar de audiencia de la televisión hispana de Estados Unidos y domina el rating no solo de lunes a viernes, sino los domingos en la noche.

Hasta ahora, Univision ha logrado con programas como “Nuestra Belleza Latina”, “Mira Quién Baila” y “Tu cara me suena”, captar la atención del público, pero en este caso es diferente, pues “Master Chef”, que empieza el 8 de agosto, se transmitirá seis días a la semana. “El Retador” solo los domingos.

Lupillo y Villarreal vs Aída Cuevas, Luis Coronel y Graciela Beltrán

La verdad es que más allá de quién resulte triunfador en el rating, los verdaderos ganadores de los programas de los domingos son los amantes de la música regional mexicana. Por primera vez en la historia de la televisión en español de Estados Unidos habrá tantos representantes del género en pantalla al mismo tiempo.

Hay para todas las edades y para todos los gustos.