“El Retador”, el nuevo reality de la Univision. ¿Cuándo comienza el programa de Consuelo Duval?

La cadena Univision anunció que en agosto de 2022 estrenará “El Retador”, un nuevo programa de reality TV que contará con la conducción de la artista mexicana Consuelo Duval. Sí, la eterna Federica P.Luche regresa a su rol de conductora.

El programa ya tuvo una temporada en México, con la conducción de Duval tuvo a Lucero, Mijares e Itatí Cantoral como jueces y tuvo gran éxito, aunque esta no fue transmitida en Estados Unidos. El concepto nació en Estados Unidos en el show “The Four: Battle for Stardom” y ya ha sido expandido a otros países.

La era internacional de “El Retador”

“Después de su exitosa edición en México, estamos encantados de traer por primera vez a Estados Unidos el exitoso programa El Retador. Este nuevo y emocionante formato, que ofrece todo el estilo y la emoción de un reality de competencia, deleitará a los públicos de distintas generaciones del popular programa Domingos en Familia de Univision este verano”, dijo Ignacio Meyer, vicepresidente ejecutivo de música y entretenimiento de no ficción de TelevisaUnivision.

Según describió la cadena en un comunicado, “El Retador” es “¡¡Un sorprendente reality show que combina un extraordinario desafío de CANTANTES, BAILARINES e IMITADORES de talla internacional, con el suspenso y las emociones de un programa de concursos. A través de conmovedoras historias de vida, seremos testigos de lo que es capaz de hacer un artista, con tal de defender su talento!!”.

De qué se trata “El Retador”

La competencia arranca con tres tronos ocupados por un campeón de canto, una pareja campeona de baile y un campeón en imitación. Cada semana diferentes concursantes luchan por sacarlos de allí y quedarse ellos en el trono.

En la primera temporada participaron artistas procedentes de México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y España. Las audiciones para esta segunda ya han sido convocadas, pero hasta ahora solo se han difundido las fechas en México.

El reto de los domingos

El programa se transmitirá los domingos en la noche, en el horario que Univision ha colocado todos sus éxitos en el mundo de reality TV como “Nuestra Belleza Latina, “Dime Quién Baila” y “Tu cara me suena”.

Debería ser un golazo, pero esta vez Telemundo le tiene preparado un rival, se trata de “Top Chef VIP”, que transmitirá 6 días de la semana, apenas descansando los sábados. Ese programa va en el lugar de la muy popular “La Casas de los Famosos 2”. Esta segunda temporada ha batido todos los récords de audiencia para la cadena.

Todo dependerá de los jueces

En México se asegura que de los tres jueces a esta temporada regresará solo Lucero. Es decir, el gancho de ver la dinámica entre la novia de México y su ex marido Mijares ya no estará. “El Retador 2 ” estará sin la picardía de Itatí Cantoral. No se sabe quiénes la acompañarán, si es que ese rumor resulta cierto.

Tampoco se ha informado quién será el talento que acompañe a los concursantes fuera del escenario. Cuando se han hecho estos programas híbridos entre Estados Unidos y México, usualmente entra en esa función alguien que está en la sede de Univision en Miami. El rumor es que se trata de alguien de “Despierta América”.