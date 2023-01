La verdadera razón por qué Chiquis se divorció de Lorenzo Méndez [VIDEO]

Si algo tienen en común, Chiquis y su mamá, la diva de la banda Jenni Rivera, es su amor por sus hermanos. Recientemente, Chiquis dio a conocer el verdadero motivo por qué se divorció de su exesposo, el cantante Lorenzo Méndez. La pareja se casó en Los Ángeles, California en el 2019 y tan solo un año después se separaron, luego en el 2022 por fin se finalizó el divorcio. Y aunque Chiquis tiene un nuevo amor, el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien lleva más de un año de relación, la hija de la diva de la banda confesó la verdadera razón de su divorcio con Lorenzo Méndez.

El secreto de Jenni

Hace unas semanas la hermana menor de la intérprete de “Abeja Reina” Jenicka López, dio a conocer el gran secreto que se llevó Jenni a la tumba, Juan López no es en realidad su padre biológico y lo descubrió tras hacerse una prueba de ADN. Jenicka cuenta en el episodio ‘This is me’ [Esta soy yo] de su nuevo pódcast que se sentía diferente a sus hermanos. “Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre. Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas. Siempre me sentí aparte. No me sentía bien” cuenta la hija de Jenni.

Por qué se divorció

Chiquis sale a la defensa de su hermana y revela porque se divorció de Méndez. En el mismo en vivo que hizo la cantante cuál sale a la defensa de su hermana menor Jenicka, ahí hace una reveladora confesión.

“Anybody that loves me, supports me, I ask you guys to please support every one of my siblings.” [Todos los que me quieren, me apoyan, les pido por favor que apoyen a cada uno de mis hermanos.] le habla Chiquis a sus seguidores.

“The fastest way to get on my bad side, the fastest way to lose my love, the fastest way to lose my respect and the fastest way to get an F-you, its messing with one of my siblings, quick,” [“La forma más rápida de caerme mal, la forma más rápida de perder mi amor, la forma más rápida de perder mi respeto y la forma más rápida de conseguir un Vete a la mierda, es meterse con uno de mis hermanos, rápido.] continúa la estrella de reality.

“ I have cut people out off my life, outta my life. I have gotten, you know, divorces. One, ive only been had one divorce, but, because it has to do with ‘don’t disrespect my siblings’. You have to love them the way that I love them.” [He apartado a gente de mi vida, de mi vida. He tenido, ya sabes, divorcios. Uno, sólo he tenido un divorcio, pero, porque tiene que ver con ‘no le faltes el respeto a mis hermanos’. Tienes que amarlos como yo los amo] añadió Chiquis.

You have to support them if not especially now, 2023. I’m cutting off a lot of people. I am unfollowing people in real life you guys. I’m tired of bullshitting. [Tienes que apoyarlos si no, especialmente ahora, en 2023. Estoy cortando con mucha gente. Estoy dejando de seguir a personas en la vida real chicos. Estoy cansada de la mierda.] finalizó la ganadora de dos premios Grammys.

López dice saber la verdadera identidad de su padre, algo que lo mantendrá en privado por respeto a ella misma y por la de su papá. Ella cuenta con el amor y cariño no solo de los fans, sino también de su hermana Chiquis.

