Un año después de NBL 2021, ¿Dónde está Fabien De La Concepción?

Conocida como ‘La Rapunzel de Cuba’, Fabien de la Concepción logró robarse el amor y el cariño de muchos en la doceava temporada de Nuestra Belleza Latina en el 2021. Con su cabellera larga que la distinguía entre las otras chicas y su actitud positiva, la bella cubana llegó ser la primera finalista del programa de reality. Sirey Moran obtuvo el título de la ganadora de NBL 2021. Y ahora, un año después del certamen de belleza, ¿Qué está haciendo Fabien De La Concepción?

Una mujer inspiradora

Con una historia que inspira a muchos, Fabien vino con su sencillez, su sonrisa y logró ser una de las favoritas del público de Nuestra Belleza Latina. Tras finalizar la temporada de NBL, la modelo le dio las gracias a los seguidores por su apoyo durante su recorrida por el reality show.

“Quiero primeramente agradecer a todos los que me apoyaron en esta aventura ! No fue fácil, pero el apoyo lo sentí siempre ! Gracias Cuba ! Gracias a mi familia ! Gracias a todos los Latinos que se sintieron identificados conmigo, al final del día , eso es lo único que importa ! Somos lo que reflejamos en los demás , lo que los demás sienten cuando nos conocen, nos escuchan o nos miran fijamente a los ojos; somos lo que se siente cuando sabemos llenar con nuestra esencia un lugar aunque sea pequeñito ! Somos lo que queda de nosotros en los corazones de quien vamos conociendo en esta aventura que muchos llaman vida ! Infinitas Gracias a todos por su apoyo incondicional ! Me siento feliz muy feliz de tenerlos en mi vida y de que se sientan identificados conmigo. Esa satisfacción es la única Corona que yo quería recibir y no en mi cabeza sino en mi corazón ! Soy orgullosamente cubana ! Y Cuba irá conmigo de la mano siempre”

Y el trabajo no para

Tras su quedar como primera finalista, las oportunidades de trabajo no paran para la bella cubana. Y aunque De la Concepción no había tenido experiencia en la televisión antes de Nuestra Belleza Latina, ella ha logrado trabajar como modelo, personalidad de Televisión y hasta representante de diferentes compañías y marcas en Miami. De La Concepción también participó en el certamen de Miss Grand International en Indonesia en el 2022, representando a su isla caribeña Cuba.

De Cuba para el mundo entero

Fabien migro de Cuba a Estados Unidos en el 2015, con sueños, aspiraciones y a lo grado poner en alto a su bandera. El día de hoy Fabien cuenta con el apoyo de su familia en Cuba, su novio, amistades y el público, quien la sigue apoyando un año después de Nuestra Belleza Latina.

“A mi barrio, a mi Cuba, a mi gente, a todos va mi esfuerzo y dedicación en cada reto y por ellos me levanto a demostrar que somos capaces de luchar por nuestros sueños.”

