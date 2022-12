Jenicka López, hija de Jenni Rivera, revela el secreto que se llevó su madre a la tumba[VIDEO]

Ya han pasado 10 años de la muerte de la diva de la banda, Jenni Rivera, pero su recuerdo vive más que nunca en sus cinco hijos, Chiquis Rivera, Jacqie Rivera, Michael Marin, Jenicka López y el menor Johnny López, quienes mantienen el legado de su madre en alto.

Una sorprendente revelación

Jenicka López, hija menor de la artista, le está siguiendo los pasos a su mamá quien tenía su propio show de radio. Recientemente, López lanzó un Pódcast llamado “Overcomfort Podcast”. Fue ahí en el episodio titulado, ‘This is me’ [Esta soy yo] donde la bella modelo confesó el gran secreto que la diva de la banda se llevó a la tumba, Juan López no es en realidad su padre biológico y lo descubrió tras hacerse una prueba de ADN.

Su papá no es su verdadero padre

“Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre. Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas. Siempre me sentí aparte. No me sentía bien” cuenta la hija de Jenni en el video de su Podcast.

Y es que tras hacerse una prueba de ADN con sus hermanos, ahí supo Jenicka la verdad, ella y su hermano menor Johnny López, quién se pensaba era hermano de madre y padre, en realidad era su medio hermano.

“Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como ‘Chin’ porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quien era mi verdadero padre”, explica la joven influencer.

Jenni quien tuvo a Chiquis, Jacqie y a Michael con Trinidad Martin y a Jenicka y Johnny con Juan López. En su Pódcast, Jenicka cuenta que su madre quedó embarazada de ella mientras Juan López estaba en la cárcel. Jenicka cuenta que su mamá rezaba para que se pareciera a ella y no a Juan.

A pesar de que ella no fuese su hija biológica, Juan la quiso como si lo fuera. “Pero me amó, me cuidó como si fuese suya. Fui su princesa”

Recibe apoyo de sus seguidores

En una foto publicada en su cuenta de Instagram, Jencika cuenta que se siente libre de este secreto.

“today, I was able to take a deep breathe and actually feel relieved. Forever grateful for the support and love.” [Hoy he podido respirar y sentirme realmente aliviada. Siempre agradecida por el apoyo y el amor.]

“No importa lo que pase ! Tu hermosa Madre no está aquí. Pero. Sabes ella fue tu Madre y tu Padre y para ti eso debería tener mucho significado de Una mujer que tú cojones mas grande que de cualquier Hombre felicidades nacisteis de una Mujer Guerrera y beautiful 😍 y “Te adoramos Jenicka🤍 Unidas en Dios y con amor🙏🏼” Fueron algunos mensajes de amor y apoyo hacia la hermosa joven.

López cuenta que si sabe la verdadera identidad de su padre, algo que lo mantendrá en privado por respeto a ella misma y por la de su papá.

VIDEO COMPLETO