Lorenzo Méndez habla de las cirugías de Chiquis

Lorenzo Méndez parece que no se puede contener y, a juicio de algunos fans, ha comenzado a hablar de más sobre Chiquis, quien fue su esposa hasta el 13 de junio de este 2022. En esta ocasión, el artista de música regional mexicana soltó la sopa sobre las cirugías estéticas que se ha hecho la hija de Jenni Rivera cuando le preguntaron su opinión sobre el cambio físico que se le ha visto en los últimos tiempos.

Aunque la propia Chiquis ha hablado de sus “arreglitos”, Lorenzo Méndez no tendría nada que decir de sus cirugías. Ni él ni nadie, afirman las defensoras de la artista, que piensan que solo ella tiene derecho a comentar.

Lorenzo Méndez sobre su ex Chiquis

Los más recientes comentarios del ex de la Abeja Reina han llamado la atención porque hasta ahora había sido muy discreto sobre lo que tiene que ver con la relación entre ellos. Incluso, había rechazado hacer comentarios sobre la forma en la que fue descrito en el libro de Chiquis, quien detallo episodios de abuso de alcohol y sustancias ilícitas.

Y es que Méndez no solo habló de el físico de su ex, sino que llegó a dar información privada sobre el proceso de fertilidad que vivieron juntos, en el que se suponía que habían congelado unos embriones, y hasta del divorcio.

Ahora, que el artista ha comenzado a conectarse con la prensa para preparar el terreno para el lanzamiento de su próximo disco, el primero como solista desde que salió de la Arrolladora Banda El Limón, las reglas parecen haber cambiado.

Chiquis y su cuerpo

“Ella siempre se ha hecho cosas, ¿no? Yo creo que no es una sorpresa que siempre se ha hecho varias cosas de cambios de operación, pero pues es su decisión, le gusta y no le da miedo”, expresó el artista durante una entrevista con “Ventaneando”, el programa de chismes del espectáculo de TV Azteca.

Afortunadamente, Lorenzo terminó bien las cosas al decir que cada persona tenía que hacer las cosas que quisiera. “Pero nada, con que ella esté feliz, yo creo que con eso”, agregó.

Lorenzo Méndez conoce bien a Chiquis

La verdad es que el ex de la artista no solo estaba hablando del tiempo que compartió con ella, sino de las declaraciones que ha dado ellas misma sobre, por ejemplo, que se inyecta botox desde los 24 años, las tres cirugías estéticas que se ha hecho en los senos y los retoques no invasivos que se ha hecho en el resto del cuerpo y la cara.

De hecho, en las últimas semanas Chiquis ha compartido imágenes de los tratamientos que se hace mientras está apenas vestida con una. tanga negra. Para la hija de Jenni Rivera no hay vergüenza en decir lo que se hace para verse lo mejor posible, no solo por que su trabajo así lo requiere, sino porque es algo que le encanta.

De hecho, las aventuras empresariales de Chiquis siempre han sido en el área de la belleza como su peluquería y ahora sus dos firmas de cosméticos.