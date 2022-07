Chiquis confiesa que se inyecta botox desde los 24 años

Chiquis Rivera no tiene ningún inconveniente en detallar los procedimientos que se ha hecho para ayudar a la madre naturaleza y lucir aún más bella. En su reciente emisión del podcast Chiquis and Chill, la hija mayor de Jenni Rivera dedicó un episodio completo para conversar sobre los procedimientos estéticos no invasivos.

La artista confesó que le encanta el botox y que al realizarse procedimientos estéticos se siente más confiada.

“Yo comencé a inyectarme botox desde los 24 años, no porque lo necesitara sino porque quería, porque mi socia tenía su propia consulta y yo la iba a ver para hacerme faciales, fue entonces que ella me sugirió que usara botox como prevención”.

La cantante, de 37 años afirma que luce mucho más joven de lo que realmente es gracias a los cuidados que le da a su piel y a que comenzó con el botox hace años. “Inyectarse botox a temprana edad ayuda a que las arrugas no se marquen. Es bueno comenzar desde joven para mantener la frescura del rostro. En cambio cuando las personas comienzan a usarlo cuando ya se le marcan las arrugas se les nota más cuando se ponen botox y los resultados no son tan efectivos”, explicó.

Chiquis confesó que hace poco comenzó con el botox en el cuello y los resultados han sido fantásticos. “También comencé a hacerme las mejillas hace poco, un procedimiento que me levantó todo y me ha gustado mucho el rellenado de labios (…) embellecerte te hace sentir feliz, más confiada. En la sociedad que vivimos hay tanta presión de como uno debe verse que cuando uno se hace procedimientos se siente renovada. Estoy envejeciendo y quiero envejecer con gracia”, admitió.

Chiquis explicó que en su familia por genética tienen el entrecejo muy marcado y que su madre Jenni Rivera también usaba botox por esa razón, aunque ella comenzó más tarde. “Mi madre lo hizo justo a tiempo. Yo tenía eso en mi mente y opté por comenzar desde joven”.

Respecto a las críticas que mucho le hacen señalándola por lucir falsa y poco natural tras haberse realizado tantos procedimientos, Chiquis afirmó que no entiende ese tipo de comentarios.

“¿Qué significa lucir falsa o natural? Es mi cara y yo quiero lucir hermosa. También es muy respetable no hacerse nada, el tema es que no se debe juzgar a los demás por lo que se hacen o no en su cuerpo. A mí me hace feliz inyectarme botox”, manifestó.