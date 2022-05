La cintura de Chiquis impacta durante su concierto en Los Angeles

La cintura de Chiquis suele quedar eclipsada por sus dos vecinos más cercanos, su pecho y su trasero. Sin embargo, fue justamente su cintura la que llamó más la atención durante un concierto muy especial, en el marco de su gira “Abeja Reina Tour”, que dio en su ciudad natal de Long Beach, en las afueras de Los Angeles.

El espectáculo fue uno de los más especiales que ha ofrecido la artista, tanto por el público como por el lugar. Entre los asistentes estaban dos de los hermanos de Chiquis. Se trató Jacqie y Johnny, la que viene después que ella y el más chiquito de los hijos de Jenni Rivera. Además, estaban algunos de sus sobrinos.

Chiquis estaba feliz de tenerlos con ella en el concierto, que además tuvo lugar en la ciudad donde nació y pasó sus primeros años. La ciudad de Long Beach, o Playa Larga, como le decía la Diva de la Banda. Allí vivía Jenni cuando era pequeña y allí se quedó cuando a los 15 años salió embarazada de su hija mayor.

Los restos de Jenni Rivera descansan, además, en el cementerio de Long Beach, en un área bautizada por la familia Rivera como “Momma´s Garden¨, el jardín de mamá. También allí siguen viviendo la mayoría de los Rivera.

No fue sorpresa, por lo tanto, que el público pareciera enloquecer cuando Chiquis salió al escenario y que su emoción llegara a punto de efervescencia, cuando la acompañaron sus hermanos en el escenario, en especial Johnny, pues era el bebé de Jenni, al que muchas veces ella misma le cantó muy emocionada. El joven era un niñito cuando murió su mamá.

Play

Funerales de Jenni Rivera – Habla su Hijo menor en emotivo Homenaje 12/19/2012 Funerales de Jenni Rivera Diciembre 19-2012 Gibson Amphitheatre LA. (Telemundo Usa)HD Video.NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED ALL RIGHTS GO TO THEIR RIGHTFUL OWNER. "Es un honor que Jenni Rivera, la persona de la que todos están hablando, sea mi mamá", dijo el hijo menor de la autoproclamada "Gran Señora", Johnny López, de 11 años. "Esto es… 2012-12-20T01:34:55Z

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante el concierto de Chiquis en Long Beach fue la cinturita de la artista que ha luchado contra su tendencia a engordar durante toda su vida. De hecho, hasta ha confesado que hay partes de su cuerpo que la acomplejan, en gran parte por su crianza.

Desde hace unas semanas los fans de la artista han venido notando que se ve cada vez más delgada. Ella aseguró que no está haciendo nada en especial, pero que sí, la ropa le queda un poco más holgada. Cuando empezó la gira se veía más flaca que nunca, pero lo cierto es que ha seguido adelgazando.

Durante su concierto en Long Beach, Chiquis salió con un atuendo en tela de jean o mezclilla, que consistía en un pantalón, una camisa y una especie de corset, que en a parte de atrás se ajustaba con unas cintas de color blanco y que le marcaban la cintura. Quizá por eso se le notaba más todo el peso que ha perdido. Aquí hay tres fotos del momento antes de ver al público.

Durante el show, que está presentando en diferentes ciudades de Estados Unidos y México, Chiquis está cantando los temas más populares de sus tres discos y los sencillos que ya ha sacado de su cuarta producción, que se llama Abeja Reina, como su gira. Aquí un pedacito del espectáculo.