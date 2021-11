VIDEO: Chiquis impacta como villana

Chiquis Rivera desató una lluvia de comentarios en su cuenta de Instagram luego de publicar un video con el paso a paso de su transformación en una villana mutante. La cantante y conductora de televisión se inspiró en la idea de una de sus sobrinas para dar vida a Mystique, el personaje de X-Men.

Luciendo sus curvas y solo la parte de abajo de un traje de baño, la artista se sometió a un body paint o pintura de cuerpo profesional, impactando a sus más de 4,9 millones de seguidores. “Not all superheroes wear capes! #Mystique Costume Inspired by niece Luna Bear. I want her to think I’m cool lol” (¡No todos los súper héroes usan capa! Disfraz de Mystique inspirado por mi sobrina Luna Bear. Quiero que ella piense que soy cool)”, escribió en su cuenta oficial.

El video de su transformación en una villana mutante impactó a sus seguidores:

“Mejor disfraz de Halloween del año”, “¡Me encanta!” y “Wow! Te ves tan bien”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Hasta su amigo, el estilista y juez de Nuestra Belleza Latina (Univisión), Jomari Goyso, comentó sobre la artista: “Qué fina mi prima”.

La cantante de 36 años se encuentra llena de proyectos profesionales, y por estos días llamó la atención por la gran coincidencia que se dio el pasado 29 de octubre, cuando estrenó su nuevo sencillo “Cualquiera”. Esto, debido a que el mismo día, su ex esposo el cantante, de 34 años, Lorenzo Méndez, lanzó la canción “Baílame suavecito”, junto a Jessica Díaz, su pareja de baile en el reality show de Telemundo, Así se Baila, y con quien ha sido ligado sentimentalmente.





Ante la coincidencia, hubo quienes culparon a Chiquis de tratar de boicotear a su ex esposo. Sin embargo, rápidamente los seguidores de la cantante salieron a defenderla, presentando evidencia que probaba que ella había anunciado el estreno de su tema mucho tiempo antes que Méndez.

Un amor complicado

Chiquis mantuvo una relación de 4 años con Méndez. Luego de 3 años de noviazgo se casaron en junio de 2019. Sin embargo, tras un poco más de 1 año de matrimonio, en septiembre de 2020, se separaron.

Aunque declararon que la ruptura había sido amigable, al poco andar, Rosa Rivera, abuela de Chiquis, reveló en su canal de Youtube, que su nieta le había contado que Méndez le pegaba.

Ante el revuelo que causaron los dichos de Doña Rosa, el cantante estadounidense negó totalmente haber agredido a Chiquis.

