Lorenzo Méndez responde a las acusaciones de agresión a Chiquis Rivera: [VIDEO]

Después de ser acusado por el hermano de Chiquis Rivera sobre una presunta agresión física a la cantante durante el tiempo que estuvieron juntos, Lorenzo Méndez se defendió de las acusaciones en una reveladora y exclusiva entrevista con el show “Suelta La Sopa” de Telemundo.

“Eso se está hablando ya internamente. Igual ese tipo de cosas las tomo muy en serio porque tengo una hija y una madre que ven las noticias. Se está arreglando internamente”, declaró Méndez.

El exintegrante de la banda ‘El Limón’ continuó mencionando que no pretende generar una polémica sobre las declaraciones de Johnny López: “Si se vuelve un circo, yo no soy un payaso. Yo vengo a trabajar, yo vengo a hacer lo mío. Le mando un gran abrazo a la familia Rivera, los quiero y los amo. Se está hablando internamente, no quiero hacer dimes y diretes o que se haga un desmadre por cosas que no deben ser.”

Ante los constantes cuestionamientos del reportero del show de entretenimiento de Telemundo sobre si golpeó a Chiquis Rivera, el cantante estadounidense respondió: “Yo no he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Lorenzo Méndez responde a las acusaciones sobre si golpeó a Chiquis

Lorenzo Méndez y Rivera anunciaron su separación de manera definitiva en el mes de septiembre de 2020. En ese momento, la hija de Jenni Rivera emitió un comunicado de prensa para confirmar que habían tomado rumbos separados en sus vidas.

Los señalamientos en contra de Lorenzo Méndez por presunta violencia doméstica a Chiquis surgieron después de que el hermano de la cantante, Johnny López, ofreció declaraciones al show “Suelta La Sopa” de Telemundo en donde contestó con un rotundo “sí” al ser cuestionado sobre si había presenciado algún tipo de acto de violencia por parte de Méndez a su afamada hermana.

Por su parte, la intérprete de “Paloma Blanca” no ha emitido ningún tipo de declaración a los medios de comunicación sobre el escándalo que actualmente ha puesto en tela de juicio la reputación de su expareja sentimental.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, los afamados cantantes fueron una de las parejas más mediáticas y queridas de la música regional mexicana por lo abierto que eran en todo lo relacionado a su matrimonio que duró poco más de un año.

My Official Wedding Video | Janney & Lorenzo Mendez

Tras haber puesto fin a su matrimonio con Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez ha sido relacionado sentimentalmente con mujeres ajenas a la industria del entretenimiento. Sin embargo, el cantante ha reiterado que en estos momentos no tiene previsto iniciar una nueva relación amorosa.

“No, ahorita la neta no… No es que no crea en el amor, es que simplemente no estoy enfocado en eso”, afirmó el músico a las cámaras de ‘Suelta La Sopa’ a mediados del mes de febrero.

En la actualidad, Méndez se encuentra completamente enfocado en su carrera artística tras haber iniciado una gira musical por las principales ciudades de los Estados Unidos en medio del confinamiento que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

Hace unas semanas, el intérprete de “Amándote” dio a conocer mediante sus redes sociales que está trabajando en su nuevo material discográfico como solista.

