Chiquis se gastó casi 1.500 dólares en unos zapatos para vestirse de Barbie

Chiquis se gastó casi 1.500 dólares en unos zapatos para convertirse en una Barbie humana. El transformarse en la famosa muñeca era el concepto que usó para promover la nueva paleta de colores de maquillaje en su empresa, con un video en el que comparte la pantalla con su socia en Be Flawless Cosmetics.

La artista y empresaria sale vestida con dos atuendos, los dos con un gran escote y de color rosado, en los que muestra su curvilínea figura y recuerda algunas de las imágenes más conocidas de la querida muñeca.

Mientras, Chiquis y su socia Judi Castro cantan unas letras alteradas para reflejar sus productos de belleza de “Barbie Girl”, la canción que la banda danesa Aqua sacó en 1997. El tema del género llamado bubblegum pop busca burlarse un poco de la cultura que quiere que las chicas luzcan perfectas como la muñeca.

Sin embargo, en el caso del video de Chiquis, que difundió en sus redes sociales, las de Castro y las de su empresa, el mensaje es que el maquillaje de Be Flawless dejará a las que lo usen como una Barbie. Eso sí, una Barbie bien atrevida y con un guardarropa muchísimo más caro que el que tiene cualquiera de los que venden para vestir a la muñeca.

La historia detrás de la paleta de colores es la celebración del cumpleaños número 50 de Judi Castro, quien es amante del rosa, en todas sus variaciones. La experta en belleza tiene decorado su consultorio con todos rosas y hasta el uniforme que usa para atender a sus clientes, incluyendo la gorra y la máscara, es de ese color.

¡Que bonito que haya podido cumplir un sueño de transformarse en una Barbie y hasta meterse en la caja de la famosa muñeca y con su socia! El que Chiquis se haya entusiasmado también habla muy bien de ella y muestra el cariño que tiene por Castro, a quien agradece en su libro su “honestidad” y “amistad”.

Claro, ya sea por amistad, por promover los productos, un programa, una canción o un disco, Chiquis nunca hace nada a medias, especialmente en lo que se refiere a sus looks. La artista ha confesado su pasión por las carteras y los zapatos y hasta ha reconocido que malgastó el dinero de su mamá Jenni Rivera en comprar los más caros.

El triunfo de sus emprendimientos y de su carrera artística, en la música y la televisión, le ha permitido comprarse lo que quiere con su propio dinero y para la producción de la Barbie se gastó una pequeña fortuna. Una de las inversiones que le debe haber hecho una ilusión especial fueron los más de 1.000 que gastó en un par de los espectaculares zapatos que acompañó a uno de sus looks.

Se trató de un modelo cerrado de tacones de aguja, forrados con satin de color rosa fuerte o fucsia y adornados con correas cubiertas de brillantes artificiales y un lazo con pedrería. Son unos zapatos de ensueños, dignos de cualquier princesa o Barbie.

Los zapatos en cuestión son de la casa Versace, modelo Medusa Aevitas y cuestan 1.425. Son del estilo Mary Jane y están de ensueño.