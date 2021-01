Chiquis Rivera le grita al mundo que es ‘gorda, pero fea?’…. jamás

Chiquis Rivera no solo es una artista exitosa, dueña de una prodigiosa voz que la ha llevado a conquistar el mercado musical y muchos aplausos, sino que además es una mujer que siempre está tratando de motivar a sus millones de seguidores, a través del ejemplo.

Y esta vez la hermosa cantante, quien suele recibir ataques constantes por parte de los “haters” y de aquellos que se escudan en las redes para hacerle bullying por sus curvas, envió un mensaje poderoso, que muchos aplaudieron.

Conciente de su figura y de que a diario muchos suelen llamarla “gorda” de manera ofensiva, la hija de la fallecida Jenni Rivera saltó a su cuenta de Twitter para callarle la boca a más de uno.

Me pueden decir que estoy gorda… pero fea? Hmmmm 🤪🤓😎🧐🤔

🍌 x 10! — CHIQUIS (@Chiquis626) January 25, 2021

Haciendo honor a aquella frase de que “la que es bonita es bonita y las demás que aplaudan”, y como una manera de enfrentar a los criticones, Chiquis Rivera compartió un escueto, pero poderoso mensaje.

“Me pueden decir que estoy gorda… pero fea? Hmmmm”, comentó la intérprete “Paloma blanca” en su Twitter, agregando la imagen de un banano y multiplicándolo por 10, figura que muchos no entendieron del todo.

Y tras manifestar su frase a todo pulmón, los fieles seguidores de Chiquis coincidieron con la cantante y los mensajes elogiando la innegable belleza de la artista.

“Si tu tas hermosaaaa”, “You’re BEAUTIFUL no matter what!!”, “estás bien preciosa y bieeeeeeeeen buena!”, “I lovee you estás perfectaaa My amorrr” y “la que es linda es linda verdad?”, fueron algunas de las frases que llenaron las redes de Chiquis.

El comentario de Chiquis Rivera, que fue compartido cientos de veces en Twitter, surge luego de que la cantante se haya dedicado a subir en sus redes todo tipo de fotos sugestivas llenas de sensualidad, con las que presumió con mucho orgullo su figura voluptuosa.

Hace unos días, la todavía esposa de Lorenzo Méndez encantó a sus fans con un set de fotos con las que puso al descubierto sus atributos y con el que de paso dio un mensaje inspiracional.

“El accesorio mas valioso es la seguridad en ti misma. #AmorPropio”, comentó Chiquis Rivera, al tiempo que dijo que es importante aceptarse como es.

“Siempre hay espacio para mejorar, pero aceptarse y amarse a uno mismo de la manera como eres, te hace más sexy de lo que tu piensas”, dijo la cantante, quien días atrás también había mandado otra enseñanza.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!”, dijo Chiquis, de 35 años. #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune 💋”.

