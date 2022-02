Video: Chiquis Rivera luce su cintura con ajustado vestido y la comparan con su madre

Chiquis Rivera sacó suspiros entre sus más de 5.1 millones de seguidores de Instagram tras subir un video donde se le posando con un asentador vestido que destaca su cintura. La cantante lució orgullosa su nuevo atuendo, mostrándose empoderada y feliz.

“She was feeling herself (Ella se estaba sintiendo ella misma)”, escribió junto a la publicación que reunió más de 50 mil Me Gusta y generó cientos de mensajes. Muchos de sus admiradores no dudaron en compararla con su fallecida madre, asegurando que su cuerpo se parece cada día más al de Jenni Rivera.

“Cada vez se parece más y más al cuerpo de su mamá”, “¡Wow qué bella!… te pareces tanto a tu madre. Muy orgullosa de ti”, “I got a Jenni Rivera vibe here”, “Dios bendito y sus creaciones perfectas, eres hermosa”, y “Linda, te pareces a tu mamá”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Jenni Rivera también destacaba por tener una curvilínea figura, que a todas luces heredó su hija mayor. La fallecida cantante de música regional mexicana se lucía en las alfombras rojas y en cada uno de sus conciertos con atractivos modelos que resaltaban sus curvas.

El diseñador Adán Terriquez, quien confeccionó más de 500 diseños para Jenni Rivera, reveló a Univisión que el cuerpo de la cantante era el de “una mujer latina buenona (…) La gente pensaba que estaba muy gordita Jenni, pero tenía un cuerpo bien configurado”, señaló.

A pesar de haber heredado también la seguridad y desplante de su madre, Chiquis ha relatado que no siempre se le ha hecho fácil lucir su cuerpo. “No. No soy la mujer delgada que quizás algunos quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja, pero lo que SÍ soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”, señaló anteriormente en su cuenta de Twitter, tras defender la diversidad de cuerpos y las críticas que ha recibido en sus redes sociales por no ser delgada.

Durante su participación en el podcast Sin Rodeos de Jomari Goyzo, Chiquis lamentó que exista un estereotipo tan marcado sobre cómo debe verse una mujer.

“He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, recalcó.