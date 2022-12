Chiquis le canta a Jenni Rivera con una nueva versión de “Paloma Blanca” [VIDEO]

Chiquis le cantó a su madre una nueva versión, en mariachi, de su primera canción “Paloma Blanca”. Era una respuesta a el clásico mexicano de “Paloma Negra”, una canción que cantó Jenni Rivera para ella en su último concierto en Monterrey, poco antes de morir en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

Con esta nueva versión Chiquis recuerda a su mamá en el décimo aniversario de su muerte y le agradece “todas las puertas” que siente que le ha abierto. Para hacerlo, buscó un mariachi solo de mujeres, con quien creó un sonido que espera que llegue hasta el cielo.

La Paloma Blanca de Chiquis

Producido por Cindy Shea, Ulises Lozano El Licenciado y Janney Marín (Chiquis) y escrito por Janney Marín junto con Claudia Brant, y acompañado por el grupo femenino Mariachi Divas, la nueva versión de “Paloma Blanca” destaca la evolución de Chiquis como cantante.

“Paloma Blanca”, el primer sencillo de Chiquis, fue lanzado originalmente como un tema del género banda en 2014.

La canción fue una gran sorpresa para los fans, pues la artista no había dado ninguna pista de que tenía este proyecto entre manos. Chiquis le escribió una desgarradora carta a su mamá, publicó en las redes y luego reveló la canción y el video.

“Cuando se lanzó por primera vez ‘Paloma Blanca’, no quedé del todo satisfecha con la forma en que se grabó. Siempre había querido volver a lanzarla. Mi voz y mi forma de cantar han evolucionado mucho en los últimos ocho años y me siento mejor que nunca con mi música, así que decidí grabarla junto a Mariachi Divas. Esta canción siempre será dedicada a mi madre que falleció hace diez años, pero también quería volver a grabarla para sus fans y para los míos”.

Un video precioso de poder femenino

La letra de “Paloma Blanca” habla de ese dolor que no se va tras una muerte tan cercana como la de una madre, más en las circunstancias en la que ocurrió la de Jenni Rivera y como estaba su relación con Chiquis:

No sabes cuanto te extraño

Más allá de las heridas

Hoy que me falta tu risa,

desde una estrella me cuidas

Quisiera darte un abrazo

Recuperar la confianza

Y aunque ya no nos dio tiempo

se que tu alma descansa

Vuela alto, vuela libre

Vuela mi paloma blanca

Que aunque ya no estés aquí

yo viviré bajo tus alas

Tenía tanto que decirte

Pero tu no me dejaste

Voy arrancar el dolor,

con el amor que me enseñaste

Pude haberme equivocado

Pero nunca fue pa’ tanto

Esta fuera de este mundo

Traicionar a quien más amo

Voy a rezar en tu nombre

Voy a pedir que descanses

Siento que tu alma me escucha

Así que hagamos las paces

Vuela alto, vuela libre

Vuela mi paloma blanca

Que aunque ya no estés aquí

yo viviré bajo tus alas

Tenía tanto que decirte

Pero tu no me dejaste

Voy arrancar el dolor,

con el amor que me enseñaste

Voy arrancar el dolor,

con el amor que me enseñaste

Ya me cansé de llorar

Y no amanece

El maravilloso vídeo de “Paloma Blanca”, en el que se puede apreciar una etérea presentación de Chiquis vestida de blanco, fue producido y dirigido por Oscar Eden y filmado en los estudios JK Media de North Hollywood, California.

Chiquis, Mariachi Divas De Cindy Shea – Paloma Blanca Music video by Chiquis, Mariachi Divas De Cindy Shea performing Paloma Blanca. Fonovisa; © 2022 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/MN5laG 2022-12-09T11:00:03Z

El mes pasado Chiquis fue nominada al GRAMMY 2023 al Mejor Álbum Regional Mexicano y obtuvo su segundo Latin GRAMMY en la categoría Mejor Álbum de Música Banda, por Abeja Reina. Cabe destacar, que al ganar este mismo premio en 2020 por su álbum Playlist, la artista se posicionó como la primera mujer solista en recibir el galardón, destacando así una vez más por su extraordinario talento.