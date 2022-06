Video: Chiquis deslumbra bailando y luciendo impactante escote

Chiquis Rivera hizo gala de una figura envidiable y demostró que tiene todos los atributos para ser parte de la lista de los 50 Más Bellos de Revista People en Español, tal como sucedió. Fue durante un concierto que la artista dio este fin de semana donde deslumbró a su público con un profundo escote y ceñido enterito negro que dejaba en evidencia todas sus curvas y daba cuenta de que, aunque cada día está más delgada, no pierde su curvilínea figura.

“Mis Boss Bees me hicieron llorar este fin de semana. Gracias por tanto amor….. gracias por existir. ¡Los amo! @bossbeenation. Siempre me la paso de lo mejor con ustedes. Me hacen feliz”, escribió la cantante, de 36 años, junto al video que subió a sus redes sociales, donde aparece cantando y luciendo el provocativo traje.

“Te ves mejor que nunca”, “Dime dónde compraste ese jumpsuit. Tu madre estaría tan orgullosa de ti”, “Eres chingona y tienes el corazón más hermoso, por eso es que te amo con todo mi corazón” y “Te ves increíble, eres hermosa”, fueron algunos de los halagadores comentarios que le dejaron sus más de 5.3 millones de seguidores de Instagram.

En el video se ve a Chiquis haciendo de las suyas sobre el escenario y bailando provocativamente mientras interactúa con su audiencia, haciendo gala de un gran escote y plano vientre. Visiblemente emocionada por el cariño de su público, la cantante aprovechó de festejar con un inmenso pastel y por adelantado su cumpleaños número 37 que será el próximo domingo 26 de junio.

Durante este 2022 la vida ha premiado con logro tras logro a Chiquis, quien además de haber publicado un nuevo libro en febrero, llamado “Invencible”, estrenó su nuevo álbum y regresó a los escenarios con su gira de conciertos Abeja Reina Tour. Por si fuera poco, recientemente fue reconocida por la revista People en Español como una de las cantantes más hermosas, y sigue cosechando éxitos en su faceta como empresaria.

Chiquis no ha revelado cuántas libras ha perdido y tampoco ha aclarado si se realizó algún procedimiento quirúrgico para lucir tan esbelta, sin embargo, esto a sus seguidores no les importa, ya que su diva se ve cada día más feliz y bella. Por otra parte, su corazón se encuentra más lleno que nunca, ya que tal como ella lo ha revelado, nunca había tenido una relación tan linda como la que mantiene hace un año con el fotógrafo Emilio Sánchez.

De esta forma Chiquis deja atrás las polémicas con su familia, dadas por la herencia de su fallecida madre Jenni Rivera, y con su ex Lorenzo Méndez, quien afirmó la habría agredido durante su unión.