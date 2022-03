¿Por qué Chiquis Rivera aconseja comer sola?

Chiquis Rivera se ha encargado de compartir su camino para convertirse en la mujer empoderada y segura de si misma que es hoy. Artista, empresaria, escritora y presentadora de televisión son solo algunas de las áreas que ha logrado conquistar con su carisma y profesionalismo, a sus 36 años.

Dentro de su visión de una mujer segura de si misma, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, destacó un simple acto que para ella dice mucho. “Se requiere ser una mujer muy segura y confiada en sí misma para sentarse en un restaurante a comer sola. Inténtalo un día. Hace bien para el corazón”, escribió en cuenta de Twitter a modo de consejo para su público.

It takes a very secure and confident woman to sit in a restaurant and eat by herself. Just her and her thoughts. Try it one day. It’s good for the heart. — CHIQUIS (@Chiquis626) March 7, 2022

Más tarde, entregó el mismo consejo a los hombres. “Esto también va para los hombres…vice versa. Nada más sexy que un hombre seguro y confiado”, agregó en otra publicación.

& that goes for men too… vice-versa! Nothing sexier than a confident and secure man. — CHIQUIS (@Chiquis626) March 7, 2022

Rápidamente sus cuenta de Twitter se llenó de comentarios de mujeres a las que les hizo sentido el consejo de Chiquis. “Yo solía hacerlo cuando era más joven, ahora que tengo 50 y estoy divorciada es triste”, “Lo he hecho solo una vez y al comienzo me sentí rara, pero después me gustó”, “Eso haré en mi próximo día libre, disfrutaré de un rico brunch junto a mis pensamientos felices”, y “Lo he hecho desde que soy adolescente y me encanta. Me siento tan tranquila y relajada”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

Para muchas mujeres Chiquis es el fiel reflejo de una mujer luchadora, que se las ha arreglado para triunfar a pesar de la adversidad. No solo logró superar el inmenso trauma que le dejaron los abusos sexuales de su padre, Jose Trinidad Marín, la trágica muerte de su madre en un accidente aéreo y el quiebre de su familia por la herencia de su madre. La artista también logró salir de un matrimonio donde, según sus propias palabras, sufrió de violencia doméstica, y posicionarse como una mujer bella y atractiva en una industria que celebra la delgadez extrema.

La intérprete de “Mi problema” ha sido un férrea defensora de la diversidad de cuerpos, afirmando que le costó aceptarse y amarse tal como es. “He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, señaló Chiquis durante su participación en podcast Sin Rodeos, de Jomari Goyzo.