Cheryl Burke revela que el divorcio le está siendo muy duro

En un episodio de su podcast, la bailarina profesional de Dancing With the Stars, Cheryl Burke, hizo una confesión sobre su divorcio y reveló por qué aún no está lista para tener citas.

Cheryl dijo que extraña a Matthew Lawrence

En un episodio de su podcast Burke in the Game donde la alumna de la temporada 23 de Dancing With the Stars Jana Kramer fue su invitada, Cheryl admitió que a veces extraña a su exmarido Matthew Lawrence “como una loca”.

“Hay días, mañanas y noches en los que lo extraño como una loca y no me gusta”, dijo Cheryl, pero agregó: “En última instancia, sé que es lo mejor, pero a veces es difícil darse cuenta de eso”.

También dijo que definitivamente está “de duelo” por el fin de su matrimonio.

“Todavía estoy de duelo y creo que lo estaré por un tiempo. (…) Elegí estar realmente sola”, admitió la bailarina.

Cheryl tiene miedo de empezar a salir con gente nueva

Al hablar con Jana sobre lo difícil que es empezar a tener citas después de un divorcio, la propia Jana compartió una anécdota de un chico que le dijo directamente: “Llámame cuando te recuperes”. — Cheryl confesó que tiene miedo de tener citas, especialmente ahora que es una alcohólica en recuperación que lleva tres años sobria.

“Temo tener citas. No me encanta salir, y mucho menos salir sobria y conocer gente nueva. Es exactamente por eso que tengo fobia social”, dijo Cheryl. “Todo el tema de la aplicación de citas también me asusta un poco”.

Continuó diciendo que primero necesita trabajar en sí misma antes de siquiera pensar volver a tener citas.

“Ni siquiera me veo saliendo de noche pronto. Me debo años a mí misma. Sería una pérdida de tiempo, sinceramente”, dijo Cheryl.

También dijo que tiende a “obsesionarse mucho con una persona a veces” cuando está en una relación, por lo que no quiere ese tipo de distracción al trabajar en sí misma.

“Es por eso que digo que quiero esperar porque si no repetiré el mismo patrón y terminaré con la misma persona”, dijo Cheryl.

Cheryl y su esposo, Matthew Lawrence, se separaron en enero de 2022 y solicitaron el divorcio en febrero. Se casaron en mayo de 2019, aunque tuvieron una relación intermitente que comenzó en 2007.

Cheryl comenzó su nuevo podcast, Burke in the Game, porque ha estado pasando por una mala racha y quiere ser lo más abierta posible con sus fanáticos. Además de su divorcio, Cheryl reveló en el podcast What’s Her Story que su madre recibió un diagnóstico de salud devastador.

Dancing With the Stars regresa para su temporada 31 en el otoño de 2022 en Disney Plus.