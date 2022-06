Ike Turner: ¿cómo murió el ex marido de Tina Turner?

La historia de vida de Tina Turner se contó en el documental de HBO Max, Tina. Una gran parte de su vida estuvo ligada con Ike Turner. La pareja se casó en 1962 en México y tuvo una relación tumultuosa durante más de 15 años.

Si bien la pareja tuvo un gran éxito colaborando con canciones exitosas como Proud Mary y I Want to Take You Higher y también criaron a cuatro hijos juntos, hubo muchos momentos bajos en su matrimonio. En su autobiografía de 1986 I, Tina, Tina Turner alegó que Ike había abusado de ella durante su relación. Los dos se divorciaron en 1978.

Ike Turner fue noticia en la década de 1980 por su consumo de drogas. Después de un arresto por cargos de posesión de cocaína y armas a principios de la década de 1980, le dijo a Spin: “Me gustaba la coca, ¿a quién no? Siempre he sido callado, pero esto me hace hablar”.

Pero su afición por la cocaína lo llevaría a su muerte. Ike falleció en su casa de California el 12 de diciembre de 2007, después de una larga batalla contra el abuso de drogas. La oficina del médico forense de San Diego concluyó que murió por una sobredosis de cocaína, según Los Angeles Times. El médico forense enumeró la causa de la muerte de la leyenda del R&B como “sobredosis de cocaína”. Ike tenía 76 años cuando murió.

Tina Turner fue acusada despreciar a Ike Turner en sus memorias

Ike Turner fue recordado en un funeral repleto de estrellas en diciembre de 2007. La misa de tres horas se llevó a cabo en Greater Bethany Community Church City of Refuge en Gardena, California, en las afueras de Los Ángeles, según MTV.com. Algunos de los asistentes fueron la cantante Bonnie Raitt y la leyenda de la música Little Richard.

Más impactante fue un elogio improvisado pronunciado por el productor musical Phil Spector, quien usó su discurso para criticar a Tina Turner y a la presentadora de programas de entrevistas Oprah Winfrey.

“Ike convirtió a Tina en la joya que era”, dijo Spector. “Cuando fui a ver a Ike tocar en el Cinegrill en los años 90… Había al menos, y las conté, cinco Tina Turner en el escenario actuando esa noche, cualquiera de ellas podría haber sido Tina Turner”.

Spector también criticó a Winfrey por promover las memorias más vendidas de Turner, en las que afirmó que ella “habló mal de Ike”. “El libro estaba mal escrito. Era un pedazo de basura y debido a que Oprah idolatraba a Tina, no sintió que estuviera mal vilipendiar a un ‘hermano'”.

Tina Turner dijo que no creía que pudiera perdonar a Ike Turner por lo que le hizo

Tina también hizo afirmaciones sobre los años de abuso de Ike hacia ella en sus memorias de 2018 My Love Story.

“Me arrojó café caliente a la cara y me provocó quemaduras de tercer grado”, escribió, según USA Today. “Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba. Me rompió la mandíbula. Y no podía recordar cómo era no tener un ojo morado”.

En una entrevista de 2019 con The New York Times, Tina reveló que nunca pudo hacer las paces con su ex esposo antes de su muerte y, por lo tanto, no asistió a su funeral.

“No sé si alguna vez podría perdonar todo lo que Ike me hizo”, dijo. “Pero Ike está muerto, así que no tenemos que preocuparnos por él”.