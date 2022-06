Wynonna Judd explica cómo está un mes después del suicidio de su madre

La superestrella del country y alumna de la temporada 16 de Dancing With the Stars, Wynonna Judd, acudió a Instagram para escribir un mensaje emocional sobre el fallecimiento de su madre Naomi Judd, admitiendo que está luchando y que a veces se siente “muy impotente”.

Esto es lo que Wynonna dijo sobre el fallecimiento de Naomi y sobre cómo está tratando de recomponerse:

Wynonna dijo que el dolor era tan grande que no estaba seguro de superarlo

El 30 de abril, Naomi Judd murió por una herida de bala autoinfligida después de años de luchar contra la depresión. En una emotiva publicación sobre su madre, Wynonna dijo que su dolor era tan grande que tal vez nunca superara que así terminara la historia de The Judds.

Wynonna escribió: “Sé que el dolor de perder a mamá el 30 de abril por suicidio es tan grande que a menudo siento que nunca podré aceptar y rendirme por completo a la verdad de que ella se fue de la forma en que lo hizo. Así no puede terminar la historia de The Judds”.

Luego prometió estar allí para su nieta Kaliyah, prometió trabajar para “romper el ciclo de la adicción y la disfunción familiar”.

Wynonna dijo además que se siente “muy impotente” en este momento, pero que está bien admitir que “no es capaz de hacer este duelo por sí misma, y ​​que está bien buscar ayuda”.

Concluyó diciendo: “Seguiré luchando por mi fe, por mí misma, por mi familia, y voy a seguir cantando. Gracias a todos por su amor y apoyo”.

Ashley escribió un tributo similar en el Día de la Madre

En el Día de la Madre, la actriz Ashley Judd, quien es la hermanastra menor de Wynonna, escribió un emotivo ensayo para USA Today sobre el dolor de perder a su madre.

“Se suponía que debía visitarla el domingo, para darle una caja de dulces, nuestra tradición familiar. Se suponía que íbamos a tener un dulce deleite con la fácil presencia del otro. Pero mi corazón no está vacío. Está repleto de gratitud por lo que dejó atrás. Su crianza y ternura, su música y memoria”, escribió Ashley.

A lo largo de los años, Naomi Judd había sido sincera sobre sus problemas de salud mental y le dijo a Today en una entrevista de 2017 que había estado “peligrosamente deprimida” durante dos años.

“No me levanté del sofá durante dos años”, dijo Naomi. “Estaba tan deprimida que no podía moverme… Mi esposo (Larry Strickland) y mis hijas venían y yo subía las escaleras y cerraba la puerta de mi habitación… Te quedas inmovilizado”.

Agregó: “No producimos suficientes neuroquímicos buenos en el cerebro. Es una enfermedad. No tiene nada que ver con quienes somos. Estaba peligrosamente deprimida”.

