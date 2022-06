¿Quién es el padre de Ronan Farrow: Woody Allen o Frank Sinatra?

Ronan Farrow es el hijo biológico de Mia Farrow, pero su paternidad ha sido durante mucho tiempo un tema de especulación.

Si bien se suponía que el marido de Farrow, Woody Allen, era el padre del bebé de ojos azules en el momento del nacimiento del niño en 1987, durante mucho tiempo ha habido rumores de que otro poderoso icono de Hollywood era el papá del bebé.

Ronan, quien ahora es un periodista ganador del Premio Pulitzer, incluso ha seguido el juego con los rumores.

El nacimiento de Satchel Ronan Farrow causó tensión en la relación de Woody Allen con Mia Farrow

Satchel Ronan O’Sullivan Farrow nació el 19 de diciembre de 1987. Allen figuraba como el padre, según Los Angeles Times. Pero la relación de Farrow y Allen cambió durante el embarazo y el famoso director de cine no estaba involucrado con el niño.

“El Señor Allen mostró poco o ningún interés en el embarazo”, indicó un registro judicial, según The Nation. “La Sra. Farrow comenzó a alejarse del Sr. Allen durante el embarazo y luego no deseaba que Satchel estuviera unido con el Sr. Allen”.

Un informe de 1992 de Vanity Fair reveló que Allen y su hijo eran “muy distantes” desde el principio. Farrow les dijo a sus amigos que Allen estaba “perturbado” por la cesárea que tuvo y que estaba molesto por el tiempo que Farrow amamantó al bebé. El informe también señaló que a Allen no le gustaba el llanto constante de Ronan y se refirió a él como “el pequeño bastardo”.

Mia Farrow insinuó que su exmarido Frank Sinatra podría ser el padre de su hijo Ronan

Antes de casarse con Allen, Mia Farrow estuvo casada con Frank Sinatra durante dos años, de 1966 a 1968. Pero los dos permanecieron unidos hasta la muerte del cantante en 1998.

Tan cerca, de hecho, que Farrow le dijo más tarde a Vanity Fair que “nunca se separaron realmente”.

Cuando se le preguntó si Sinatra podría ser el padre biológico de Ronan en lugar de su entonces pareja, Woody Allen, Farrow respondió: “Posiblemente”.

En 2013, Ronan echó leña al fuego con un tuit que hacía referencia a la impactante confesión de su madre.

“Escucha, todos somos *posiblemente* el hijo de Frank Sinatra”, tuiteó, según The Wrap.

Más recientemente, Ronan parecía molesto por la especulación. En 2019, cuando estaba promocionando su libro Catch and Kill: Lies, Spies, and A Conspiracy to Protect Predators, apareció en el programa de entrevistas de HBO de Bill Maher, Real Time With Bill Maher.

“Ahora, ¿qué crees que pensaría tu padre sobre lo que estás haciendo ahora, si estuviera vivo?”, Maher le preguntó a Ronan, según Deadline.

Ronan esquivó el tema y le dijo a Maher que “pregunte a mi mamá” sobre Sinatra.

Sin embargo, la hija del difunto cantante, Tina Sinatra, reveló que su padre se sometió a una vasectomía y no pudo haber engendrado a Ronan, según The Daily Mail.

El autor James Kaplan, quien escribió el libro Sinatra: The Chairman, le dijo a NPR que no había forma de que Sinatra hubiera concebido un hijo en ese período de tiempo. En el momento del embarazo de Farrow, el cantante de New York, New York estaba incapacitado después de una cirugía abdominal mayor y se estaba recuperando en Hawái con su cuarta esposa, Barbara.

“Él no es el padre de Ronan Farrow”, dijo Kaplan, según Mercury News.

Algunos piensan que Marlon Brando podría ser el padre de Ronan

También se rumorea que el actor Marlon Brando es el padre de Ronan. Allen adoraba al actor. Una vez dijo: “Lo cambiaría todo por ser Marlon Brando. Envidio su talento. Es muy emocionante para mí”, dijo según Empire Online, pero nunca ha habido ninguna evidencia de una aventura entre el antiguo rival cinematográfico de Sinatra y Farrow.

La especulación proviene principalmente del parecido de Ronan con el actor ganador del Oscar, quien falleció en 2004. En un foro online de Digital Spy, los usuarios notaron que Ronan se parece a Brando.

En una entrevista de 2018 con Vulture, Allen dijo de Ronan: “En mi opinión, es mi hijo”.

“Creo que lo es, pero no apostaría mi vida en eso”, agregó Allen. “Pagué la pensión alimenticia para él durante toda su infancia. No creo que sea muy justo si no es mío”.