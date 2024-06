Cazzu podría estar embarazada otra vez de Nodal

Fuentes aseguran que Cazzu está embarazada nuevamente de Christian Nodal. A casi un mes de haber anunciado su separación, la ex pareja podría estar esperando su segundo hijo. La periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que la rapera argentina está embarazada de Nodal otra vez, informa Infabae.

La noticia empezó a dar vueltas justo después de que Ángela Aguilar presumiera orgullosa el haberse tatuado las iniciales de su novio Nodal.

Cabe mencionar que hace unos días se rumoraba que Ángela y Nodal estaban esperando un bebé, pero ella negó los rumores durante una entrevista con Hola. Pero ahora podría ser Cazzu la que estaría esperando un hijo del cantante regional. Al parecer ella quedo embarazada antes de que anunciarán su separación el 23 de mayo.

Hasta el momento Cazzu, de 30 años, no ha confirmado o negado los rumores que podría estar esperando su segundo hijo. Lo más reciente que publicó fue un mensaje tras que su ex pareja Nodal, con quien tiene una hija de siete meses, confirmará su nueva relación amorosa con la cantante Ángela Aguilar. Abajo está el mensaje.

Cazzu:

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la ente es por completo buena o mala en un 100 por ciento siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”.

Dicen que Cazzu y Nodal podrían tener un acuerdo monetario

Cazzu ha optado por mantener silencio sobre su reciente separación con Nodal, lo que ha generado diversas especulaciones respecto a un posible acuerdo monetario. Según Chisme No Like, Nodal le pudo haber dado una buena cantidad de dinero para no divulgar detalles que podrían perjudicar la imagen del cantante mexicano. Según el conductor del programa Chisme No Like, Javier Ceriani, Nodal habría ofrecido sumas significativas de bienes inmuebles y cuentas bancarias para garantizar la discreción de Cazzu.

Según el programa, Nodal le abrió una cuenta bancaria Cazzu y le deposito 9 millones de dólares, para su hija Inti. Además le compró tres casas en Argentina. Supuestamente por eso Cazzu está tranquila de que su ex ya no este en su vida.