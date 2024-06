Mamá de Christian Nodal publica foto con Cazzu: Mira las criticas

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, incluyó a Cazzu dentro de las imágenes que compartió este viernes 14 de junio en sus redes sociales. Sus seguidores reaccionaron inmediatamente cuando vieron a Cazzu dentro de las imágenes que escogió para celebrar el cumpleaños número 22 de su hija menor Amely.

Cristy incluyó a Cazzu en su reciente publicación mientras su hijo y su nueva novia Ángela Aguilar son el blanco de criticas por iniciar una relación a dos semanas de que él anunciará su rompimiento con Cazzu, la madre de su hija de siete meses.

La madre del cantante fue atacada con fuertes criticas por el comportamiento de su hijo. “Señora con todo respeto…su hijo necesita terapia, ayúdelo. ¿Ya logró darse cuenta quién es el del problema?”, comentó un usuario. Otro agregó: “Qué clase de vitaminas tomaba usted en la gestación, que le salió así ese muchacho?”. “Enseñe le a su hijo a ser un hombre no un P E N D E J O”, añadió otro.

Pero también fue elogiada por incluir a Cazzu entre sus fotos. En la foto está Cazzu celebrando el cumpleaños de Cristy en 2023. “Cazzu siempre será parte de la Familia porque la representa Inti, me gusta que no borren a Cazzu como si nunca hubiera existido!!!”. Otro agregó: “Ya tiene mi like por el hecho de darle el lugar a Inti y a la madre de su nieta, Cazzu y no ignorarlas como su hijo y la trompuda Aguilar”.

En el pasado, los medios reportaron que Cristy no quería a Belinda, ex de Nodal, como nuera, según el presentador Juan José Origel en 2022. La mamá de este muchachito Nodal le dijo a Belinda, ´mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta, y para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande´”. Pero además de la diferencia de edad entre los cantantes, ella tenía 32 y él, 23 en ese entonces, y parece que este era otro de los motivos, según el presentador.

Mientras que con Cazzu fue diferente. Hasta en sus redes expresó su gran admiración por Cazzu cuando dio la noticia de su embarazo. Tanto así que hasta la criticaron diciendo que estaba enviando indirectas a Belinda porque no la quería como nuera. Ahora con Ángela no había dicho hasta ahora que le preguntaron por ella.