Mamá de Christian Nodal no presenta a Ángela Aguilar como nuera: ¿No la quiere?

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, responde a críticas por no presentar a Ángela Aguilar como su nuera. Hasta ahora había mantenido perfil bajo pero no se aguanto al recibir una pregunta en sus redes sociales.

La madre del cantante subió una publicación dedicada a su hija menor, Amely, por su cumpleaños. Cuando un usuario le preguntó por Ángela, quien acaba de confirmar su relación con su hijo Nodal. “Señora Cristy, Estamos esperando la publicación donde le dice a Ángela que la ama, que la admira y le da la bienvenida a la familia, así como con todas las nueras que ha tenido en los últimos 4 años”.

Cabe mencionar que en los últimos cuatro años, Nodal mantuvo una relación con Belinda en 2020. El siguiente año Nodal le pidió matrimonio con un anillo de 3 millones de dólares. Pero no llegaron a casarse. En 2022, Nodal inició un romance con la cantante Cazzu. En septiembre de 2023, Nodal y Cazzu se convirtieron en padres. Ellos anunciaron que terminaron su relación sentimental el pasado 23 de mayo de 2024. A dos semanas, Nodal confirma su romance con Ángela.

A lo que Cristy no ha reaccionado públicamente. Pero no se aguanto en contestarle al usuario que la cuestionó sobre presentar como nuera a la hija de Pepe Aguilar. La mamá de Nodal le contestó lo siguiente: “Y tengo más [nueras]! Todas sus fans y enamoradas! Imagínate irlas presentando a cada una, pero te sigo invitando a que sigas aquí en esta telenovela que te inventas. Así que siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia!!

Las críticas continuaron:

“Que Dios libre a su hija de encontrar a un hombre como su hijo”.

“Señora con todo respeto…su hijo necesita terapia, ayúdelo. ¿Ya logró darse cuenta quién es el del problema?”

“Qué clase de vitaminas tomaba usted en la gestación, que le salió así ese muchacho?”

“Señora cuanto daño psicológico tiene su hijo para hacer sufrir a su propia hija y la madre de ella”

Madre de Nodal incluye a Cazzu en su resiente publicación

Cristy incluyó a Cazzu dentro de las imágenes que compartió este viernes en sus redes sociales. Algo que fue el agrado de algunos de sus seguidores. “Cazzu siempre sera parte de la Familia porque la representa Inti, me gusta que no borren a Cazzu como si nunca hubiera existido!!!”. Otro agregó: “Ya tiene mi like por el hecho de darle el lugar a Inti y a la madre de su nieta, Cazzu y no ignorarlas como su hijo y la trompuda Aguilar”.

En el pasado, los medios reportaron que Cristy no quería a Belinda como nuera, según el presentador Juan José Origel en 2022. Mientras que con Cazzu fue diferente. Hasta en sus redes expresó su gran admiración por Cazzu cuando dio la noticia de su embarazo. Tanto así que hasta la criticaron diciendo que estaba enviando indirectas a Belinda porque no la quería como nuera. Ahora con Ángela no había dicho hasta ahora que le preguntaron por ella.