Cazzu reacciona tras el anuncio del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

A siete meses de haberse convertido en padres de una niña, Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación. Después de dos semanas del anuncio, Nodal, de 25 años, confirma su romance con Ángela Aguilar, de 20. Desde entonces las redes se han llenado de hate hacia la nueva pareja. Tanto han sido las criticas, que Cazzu, de 30 años, uso sus redes para reaccionar a todo lo que está sucediendo ahora que es madre soltera.

Cazzu publicó el siguiente mensaje a sus historias de Instagram:

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la ente es por completo buena o mala en un 100 por ciento siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”.

“Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”.

Muchos reaccionan al mensaje de Cazzu

“Que chistoso como Cazzu, una mujer que la gente tachaba como ‘corriente’ por sus tatuajes y piercings resultó mas dama y educada que una mocosa que aparentaba serlo”, comentó un internauta.

“Cazzu dando cátedra de lo que es una mujer con mucha entereza, inteligencia emocional y amor propio, QUE REINOTA!”