¿Christian Nodal fue infiel con Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en el ojo del huracán tras confirmar su relación. Después de que ambos dijeran que esto no es una nueva relación sino la continuación es lo que ha detonado que hubo infidelidad. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela Ángela, de 20 años, a Hola!

Luego Nodal, 25 años, publicó un video en sus redes diciendo que “en esa relación [con Cazzu] jamás existieron terceros. Jamas hubo infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Con una amor que tardo tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”.

Pero en las redes se dice que si es la continuación de un amor, quiere decir que ellos estuvieron juntos en algún momento cuando él estaba con Belinda o Cazzu.

Ángela fue hasta la amiga de Cazzu. Cuando ellos anunciaron su romance, Ángela comentó: “Fan de su relación”. Ahora está siendo criticada por su comentario.



Chisme No Like reporta que Nodal estuvo con Ángela antes de estar con Belinda. Aunque no continuaron su relación siempre se mantuvieron en contacto, hasta que ella cumplió la mayoría de edad.

Cabe mencionar que Nodal es cinco años mayor que Ángela. Al parecer Nodal estaba esperando que ella sea mayor de edad para poder anunciar que estaban juntos.

Si Ángela estuvo siempre enamorada de Nodal, ella tuvo que esperar que este terminará sus relaciones amorosas, para ahora ser su novia.

Ángela y Nodal se conocían desde que ella tenía 14 años

Ángela tenía 14 años cuando conoció a Nodal, y él tenía 19 años. En ese entonces Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, presentaron las fechas de su gira “Jaripeo Sin Fronteras” en una conferencia de prensa celebrada el 10 de enero de 2018 en el Staples Center de Los Ángeles. También revelaron que saldrían de gira con el entonces debutante Christian Nodal, quien también estuvo presente en el evento para la prensa.

Nodal y Ángela estuvieron juntos en El Show de Piolín en 2018

Mientras promocionaban la gira, Ángela, Leonardo y Nodal visitaron el popular programa de radio “El Show de El Piolín” en 2018. Justo en esa entrevista, Nodal fue sorprendido por su profesora de la escuela. La profesora le hizo recordar a Nodal lo enamoradizo que era con las niñas y que le escribía canciones.

En la entrevista, Ángela no dejaba de mirar a Nodal. Arribe puede ver el momento.

Ángela y Nodal cantaron juntos en Premios Juventud

Ángela y Nodal cantaron juntos en Premios Juventud 2019. En el escenario también los acompaño Pipe Bueno. El trío cantó “Volver, Volver”, “Sombras Nada Más” y “Cielito Lindo”.

Ángela y Nodal grabaron juntos

Cuando Ángela tenía 17 años, Nodal le pidió permiso a Pepé Aguilar para cantar con su hija. En ese entonces Christian tenía 22 años. “Christian le escribió a mi papá creo que en 2019”, dijo Aguilar en una entrevista en 2020, para hacer el dueto “Dime cómo quieres”. “Yo hasta me sorprendí porque mi papá pues ya te imaginarás a las personas que les ha dicho que no, así que cuando le dijo que sí a Christian fue algo sorprendente”.

En ese entonces ellos tuvieron química pero no se dio la relación porque Ángela era menor de edad.

Cantan juntos y en vivo “Dime Cómo Quieres”

Tres años después de lanzar su éxito ranchero, Ángela y Nodal cantaron en vivo por primera vez durante uno de los conciertos con entradas agotadas de Nodal en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde más de 60 mil personas observaron su química en el escenario, informa Billboard.