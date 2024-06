¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se enamoraron en 2019?

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman romance. La pareja le dio su primera entrevista como pareja a la revista Hola!. Al mencionado medio, ambos aseguraron que su relación empezó después de que Nodal y Cazzu anunciarán su separación. Aunque ellos aseguran que su historia de amor es una continuación de algo que sentían desde hace años.

Cabe mencionar que Nodal y Cazzu anunciaron el final de su relación, a tan solo siete meses del nacimiento de su hija Inti. Aunque el rumor de un posible truene entre Nodal y Cazzu empezó semanas antes de que ellos lo confirmarán el 23 de mayo.

Dos semanas después, Nodal y Ángela confirman su relación. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela Ángela a Hola!

Cuando Ángela tenía 17 años, Nodal le pidió permiso a Pepé Aguilar para cantar con su hija. En ese entonces Christian tenía 22 años. “Christian le escribió a mi papá creo que en 2019”, dijo Aguilar en una entrevista en 2020, para hacer el dueto “Dime cómo quieres”. “Yo hasta me sorprendí porque mi papá pues ya te imaginarás a las personas que les ha dicho que no, así que cuando le dijo que sí a Christian fue algo sorprendente”.

En ese entonces ellos tuvieron química pero no se dio la relación porque Ángela era menor de edad. Nodal habló del tema en un video que está en las redes. “En esa relación [con Cazzu] jamás existieron terceros. Jamas hubo infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Con una amor que tardo tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”, dijo Nodal.

Nodal ya salió a hablar respecto a su relación con cazzu, dice que él y Ángela ya estaban enamorados pero que él estaba esperando a que ella dejara de ser menor de edad para poder estar juntos. pic.twitter.com/nXzm1eA04T — Angela aguilar (@Belinda_Today) June 11, 2024

Ángela Aguilar y Christian Nodal es la nueva pareja del momento “Power Couple”

Nodal se lleva muy bien con la familia de Ángela. Ahora los cantantes de la música regional mexicana se han convertido en la nueva pareja del momento “Power Couple”.