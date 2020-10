Carmen Aub se retirará los implantes mamarios: ¿A qué se debe su decisión?

Carmen Aub, conocida por su papel de Rutila Casillas en la serie “El Señor de los Cielos”, dio a conocer que próximamente se someterá a una intervención quirúrgica para removerse los implantes mamarios que se colocó hace aproximadamente 10 años. La decisión de la actriz se debe a motivos de salud por síntomas que ha presentado asociados con la ‘Enfermedad de Implante de Seno’ (BII, por sus siglas en inglés).

La estrella mexicana reafirmó que en ningún momento se arrepiente de haberse colocado implantes de seno, un procedimiento estético al que le atribuyó la posibilidad de sentirse más segura consigo misma:

“No me arrepiento para nada, me encantaron y me dieron muchísima más seguridad. Mucho más por el medio en que yo me desenvuelvo y también lo pueden ver todos ustedes con las redes sociales, siempre tenemos esta imagen de ser perfectas y vernos bien”, detalló.

Aub continuó mencionando que su decisión de removerse los implantes de seno recae en motivos de salud por síntomas que ha presentado como consecuencia del procedimiento estético:

“Después de 10 años y muchísimo trabajo interno que he hecho, he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que por algún momento no sabía si más bien colocármelas más pequeñas o quitármelas por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama ‘Breast Implant Illness’, tiene muchísimas toxinas que nos hace mal a nuestro cuerpo y a nuestras hormonas… Decidí que me las voy a quitar y la verdad es que el Universo te va colocando como mejores piezas y llegué a las mejores manos”, señaló la estrella.

La actriz que formó parte del elenco de la telenovela ‘¿Dónde está Elisa?’, mencionó que se sintió muchísimo más segura de removerse sus implantes mamarios por completo después de dar con un grupo de especialistas que la orientaron de manera profesional en su decisión. Sin embargo, no brindó detalles sobre cuándo se someterá a la cirugía.

“Creo que tengo muchos de los síntomas y además, con los años se va empeorando lo de los implantes. Ustedes son como mi segunda familia, entonces se los quería compartir (…) Estoy lista para las críticas y para las palabras de aliento, adiós”, detalló Aub en el clip que publicó en su cuenta oficial en Instagram.

¿Cuáles han sido los personajes más representativos de Carmen Aub en telenovelas y series?

Carmen Aub es una de las actrices con mayor reconocimiento en la industria de las telenovelas y series de habla hispana, una muestra de ello es que cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial en la plataforma de Instagram.

El personaje más representativo de Carmen Aub a lo largo de su carrera artística ha sido “Rutila Casillas” en tres temporadas de la afamada serie “El Señor de los Cielos” de Telemundo, proyecto dramático que le permitió darse a conocer en diversos países de Latinoamérica y en los Estados Unidos.

Aub también ha participado en telenovelas y series de Telemundo que han logrado gran éxito en audiencia como lo son Pasión Prohibida, ‘¿Dónde está Elisa?’ y Milagros de Navidad.

Famosas que decidieron removerse sus implantes de seno

Personalidades como Michelle Renaud, Consuelo Duval, Salma Hayek y Nicole Kidman son algunas de las actrices que han optado por removerse sus implantes de seno por motivos de salud, de acuerdo con información publicada por el programa televisivo mexicano “Venga La Alegría”.

En enero de 2020, Renaud publicó un clip en su cuenta oficial en Instagram en donde mencionaba que decidió retirarse sus implantes mamarios después de presentar síntomas relacionados con la ‘Enfermedad de Implantes Mamarios’, tales como colitis aguda, mareos seguidos y resequedad en la piel.

