Prometido de Francisca Lachapel le da un ultimátum a la presentadora: ¿Por qué?

Ok! Esta es la historia🤦🏾‍♀️ Como ustedes saben el domingo pasado quede en el lugar número 7 en la tabla de calificaciones en @tucaramesuenaus. @franczampogna Francesco me dijo: No importa que hayas quedado en la posición número #7 en esa tabla, tú eres número #1 en mi corazón.. Mientras yo me derretía por todo el amor que sentí. Él hizo una pausa y me dijo: Perooooo sino subes a los primeros lugares la próxima semana no regreses a casa jajajaja🤣😂 Así que ya saben!! Que Dios me acompañe o de lo contrario voy a necesitar donde quedarme a dormir el domingo que viene. 😅🤣😂