Rafael Amaya reaparece en TikTok

Rafael Amaya sorpresivamente reapareció en la afamada red social de TikTok en un misterioso video que dio a conocer una fanática en donde se puede apreciar al actor haciendo una breve interpretación de Aurelio Casillas, el afamado personaje que interpretó en la serie “El Señor de los Cielos” y que lo consagró con fama a nivel mundial.

Karla Zamudio es el nombre de la fanática de Amaya que dio a conocer el clip acompañada del actor en la plataforma de TikTok durante el fin de semana. El video cuenta con más de 12 mil ‘Likes’ y alrededor de 537 comentarios de reacciones por parte de fanáticos de la estrella.

“¡Qué pasa Jaime!, Jaime, qué onda compa… Aquí ando con tu mujer, aquí anda sola, si yo fuera tú, no la dejaba sola. ¡Qué pasión!… Mire aquí andamos juntos, camarón que se duerme…”, expresó Amaya en el divertido clip en el que hacia alusión a su personaje de Aurelio Casillas, esto con la finalidad de complacer a la fanática que publicó el video en la plataforma.

Las reacciones por parte de fanáticos no se hicieron esperar: “El mero mero, me da mucho gusto verlo y que está bien. Ojalá regrese pronto a donde pertenece a hacer feliz a sus fans. Te extrañamos guapo”, “OMG!! Envidia de la buena y con esa voz AUUCH!! Guaperrimo!!”, “Arreee compa Aurelio Casillas, esperamos la 8 temporada, Arreee”, “Super guapo, el señor de los cielos se terminó cuando mataron al personaje de Aurelio”, “Dios mío por favor que vuelva a la television, sin él no sirven las novelas”.

Rafael Amaya ha estado alejado de la vida pública desde su breve participación en el primer episodio de la séptima temporada de la afamada serie “El Señor de los Cielos”, desde entonces han surgido diversas hipótesis sobre su paradero.

Personalidades como Fernanda Castillo y Carmen Aub, con quien Amaya compartió créditos en “El Señor de los Cielos”, se han pronunciado sobre el actor en diversas entrevistas en donde han asegurado que no saben sobre él desde que dieron por concluido su participación en el proyecto dramático de Telemundo.

Rafael Amaya también ha estado alejado de las plataformas digitales desde el mes de abril de 2018, fecha en la que decidió dejar a un lado el constante contacto que sostenía con sus miles de fanáticos a través de plataformas como Instagram o Twitter.