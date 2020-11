Cardi B es nombrada ‘Mujer del Año’ de Billboard en el evento ‘Mujeres en la Música’

Cardi B será nombrada Mujer del Año Billboard 2020 en el evento Women in Music que se llevará a cabo el 10 de diciembre.

Según la cuenta oficial de Twitter de Billboard, el premio Mujer del Año se otorga “a un acto cuya música, actuaciones, influencia cultural y activismo definieron este año”. El evento, que será presentado por Teyana Taylor, se transmitirá aquí a las 8 p.m., hora Este, el 10 de diciembre.

Además de Cardi B, Jennifer López será honrada con el Icon Award, un premio otorgado anteriormente a Aretha Franklin, Cyndi Lauper y Alanis Morissette. Dua Lipa recibirá el Powerhouse Award, el premio otorgado a “un acto cuya música dominó el streaming, las ventas y la radio este año”. El premio Rising Star se entregará a Chloe x Halle, mientras que la legendaria Dolly Parton recibirá el premio Hitmaker, un “honor [que] reconoce a un compositor cuyas composiciones han impactado significativamente la cultura”, según el sitio web de la revista.

Según Billboard, en un año como ningún otro, “Cardi B siguió prosperando”

El comunicado de prensa de los premios describe 2020 como un “año diferente a cualquier otro”, pero a pesar de todo, “Cardi B ha seguido prosperando con su “WAP “, que encabeza las listas de Billboard Hot 100, una nueva colección Reebok y su activismo político”. Cardi B agradeció a Billboard por el premio en Instagram diciendo:

¡Gracias Billboard! Ahora puedo mostrar las estadísticas, pero eso me llevará todo el día 😉 ¡P**** batió récords! Gracias BARDIGANG sin su apoyo mientras el mundo 🌍 estaba en mi contra y criticaba cada movimiento no hubiese llegado aquí y usado mi voz para un cambio.

El premio llega poco después de que la socia de Cardi, Megan Thee Stallion, fuera nombrada Rapera del Año por la revista GQ

La compañera de crimen de Cardi B en la canción “WAP”, Megan Thee Stallion, también fue honrada en noviembre de 2020, ya que fue nombrada Rapera del Año y la estrella de portada de la edición de fin de año de la revista GQ. El artículo describe “WAP”, como “un himno exaltante que ahora tiene un lugar histórico en los anales de temas atemporales”.

En su entrevista, Megan Thee Stallion también defendió el tema “WAP” contra los críticos conservadores. La rapera dijo:

Vi a alguien … una señora republicana, ya sabes cómo son. Alguna maldita señora republicana, dijo “Este es un ejemplo terrible”. Y yo estaba como, ‘Chica, literalmente tuviste que ir a YouTube o a tu Apple Music para escuchar esta canción en su totalidad. ¿Cómo es que tu en tu mundo republicano vienes hasta aquí para hablar de esto? No debes tener ningún WAP si estás enojada con esta canción “.

Previamente, la canción también ha sido criticada por el miembro de Black Sabbath Geezer Butler y el cantante CeeLo Green. Mientras que Cardi B dijo en una entrevista en agosto de 2020 con Vice que las constantes críticas a la canción la hicieron “feliz”. La rapera nacida en El Bronx dijo: “Siguen hablando y los números siguen subiendo. Al final del día, digan lo que digan, los números hablan por sí mismos”.

La pareja también recibió el premio a la “Colaboración del año” en los premios People’s Choice Awards 2020

El 15 de noviembre, Cardi B y Megan Thee Stallion ganaron el premio a la Colaboración del Año en los People’s Choice Awards 2020. Cardi B perdió en Artista Femenina del Año ante Ariana Grande y Song of 2020 y Video Musical de 2020 ante “Dynamite” de BTS.

Podría decirse que el mayor honor que recibió la pareja también llegó el 15 de noviembre, cuando el A-lister de Hollywood Jack Black mostró sus movimientos de baile “WAP” mientras retozaba con un par de Speedos rojos.

