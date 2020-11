Muere el hijo del cantante y ex esposo de Whitney Houston, Bobby Brown. ¿Cómo murió?

Bobby Brown Jr., hijo del cantante Bobby Brown, fue encontrado muerto a la edad de 28 años, según TMZ. Es la última tragedia para Brown, quien también perdió a su hija con la cantante Whitney Houston.

El sitio web de entretenimiento citó a una “fuente cercana a la familia” que confirmó que Bobby Brown Jr. fue encontrado muerto el 18 de noviembre en su casa cerca de Los Ángeles. La policía no cree que la muerte esté relacionada con un acto delictivo, según TMZ. La causa de la muerte no está clara.

Es la última muerte de un hijo que afecta a Brown, quien perdió a su hija Bobbi Kristina Brown a los 22 años en 2015. Era su hija con la cantante Whitney Houston; Bobby Brown Jr. fue el producto de una relación intermitente de Bobby con Kim Ward, de quien se separó apenas dos meses después de su embarazo con su hijo, según E!.

Esto es lo que necesitas saber:

My Son , my Twin Bobby Jr @bcbbybrownjr just dropped his first single ever yesterday called #Selfish. I am very proud of him, i need everybody to go check it out ,follow him, comment show some love ! It’s available across all platforms . HES JUST GETTING STARTED 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZVLT8qAp4N — BOBBY BROWN (@KingBobbyBrown) September 8, 2018

The Boombox informó en junio de 2011 que Brown Jr., entonces de 19 años, acababa de lanzar un video de rap, “Catch Me If You Can”, con sus amigos JayR y Cheatcodez. En septiembre de 2018, Bobby Brown Jr. lanzó su primer sencillo como artista discográfico, según HotNewHipHop, una canción llamada “Selfish”. El medio dijo que “su sonido es definitivamente contemporáneo, ya que emplea una producción de ritmos tipo trap y rap melódico en su pista, mientras rapea sobre una relación romántica en apuros”.

Su padre escribió en Twitter en ese momento: “Mi hijo… acaba de lanzar su primer sencillo ayer.…Estoy muy orgulloso de él, necesito que todos vayan a escucharlo, lo sigan, comenten y le muestren un poco de cariño!…APENAS ESTA EMPEZANDO”.

Su último lanzamiento fue la canción “Say Something”, que mencionó en Instagram en septiembre de 2020.

Compartió este enlace de su música en su perfil de Twitter.

Brown Jr.también apareció en el documental de televisión Being Bobby Brown, The Big Idea with Donny Deutsch y The Tyra Banks Show entre 2005 y 2006.

Brown Jr. dijo que la muerte de su hermana fue “la vida real para mí…no un…tema en tendencia”

Bobbi Kristina Brown murió en 2015, según el médico forense, por una neumonía debido a la intoxicación por drogas y la inmersión en agua, reportó el Daily Mail. Había estado en coma durante casi seis meses. Su exnovio, Nick Gordon, nunca fue acusado penalmente, pero fue “declarado responsable en una demanda por homicidio culposo” y se le ordenó pagar un acuerdo de $36 millones, informó el medio. Gordon murió en 2020 por una sobredosis de heroína.

Bobby Brown Jr.criticó la atención que rodeó la muerte de su hermana menor.

“A la gente realmente no le importas un carajo a menos que seas relevante, y no te quieren hasta que eres famoso o te vas. No quiero estos seguidores”, escribió en Twitter. “Esta es la vida real para mí, esta es mi vida, mi hermana. No es un maldito tema de tendencia”.

Según Billboard, Bobbi Kristina Brown pasó cinco meses en coma antes de morir.

Brown Jr. también reprendió a las personas que lo siguieron en Twitter solo después de la muerte de su hermana, escribiendo: “Tus seguidores no van a llenar el vacio en mi corazón, y dejarán de seguirme una vez que dejen de preocuparse”.

Añadió: “La gente quiere poder decir que siente mi dolor. Pero no. No, no tienes ni idea. No has pasado por la mitad”.

damn man Bobby Brown lost his brother in law right in front of him, his parents within MONTHS of each other, his ex wife Whitney Houston & their daughter Bobbi Kristina & now his son Bobby Jr 😩 lord wrap your arms around him! — MommYanna. 🦂 #LongLiveJetBlack (@YellowDiamondKe) November 19, 2020

Brown Jr. era uno de los siete hijos de Bobby Brown, incluidos Bobby Kristina, LaPrincia, Landon, Cassius, Bodhi y Hendrix, informó el Daily Mail. Landon Brown compartió una foto de su hermano en Instagram el 18 de noviembre con la leyenda: “Te amaré por siempre Rey”.

Brown Jr. publicó en las redes sociales en las horas previas a su muerte

Brown Jr. tenía cuentas activas en Instagram y Twitter. Publicó en Twitter en las horas previas a su muerte.

“Alerta de esposa”, decía una publicación el 15 de noviembre.

El 17 de noviembre, escribió: “Está bien, Instagram me ha obligado a no publicar historias. Sinceramente, no entiendo la actualización. Si no puedes ayudarme, entonces SMD. Pero si puedes, avísame”. Escribió en otro tuit reciente: “Sinceramente, odio a los mentirosos, se sincero conmigo todo el tiempo. Esa m***** te llevará lejos”.

Ward, la madre de Brown Jr., es la madre de dos de los hijos de Bobby Brown. Brown fue arrestado en 2007 en la competencia de porristas de su hija por supuestamente no presentarse en una audiencia de manutención, según Billboard.

Brown es conocido por su exitoso álbum Don’t Be Cruel. En una miniserie sobre su vida en BET, se reveló que Brown impregnó a Houston y Ward al mismo tiempo durante el rodaje de The Bodyguard, pero Houston perdió a su hijo.

Le propuso matrimonio a Houston el día después de embarazar a Ward, quien más tarde dio a luz a la hermana de Bobby Jr., LaPrincia Brown, reveló la miniserie.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com