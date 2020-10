¿Por qué Cardi B volvió con su esposo Offset?

Cardi B compartió en las redes sociales por qué decidió darle una nueva oportunidad a su matrimonio con su esposo, Offset. La rapera de “I Like It” solicitó el divorcio el 15 de septiembre de 2020, pero después de ser vistos juntos en su fiesta de cumpleaños en Las Vegas, donde Offset le regaló un SUV Rolls Royce de $350,000, confirmó que ahora están juntos de nuevo. La ex estrella de Love & Hip-Hop habló sobre por qué regresó con Offset en un Instagram Live.

Escuchen todos, solo soy una p*** loca. ¿Ven cómo discuto con todos ustedes en las redes sociales? Así es exactamente como somos, entre mi hombre y yo. Entonces, cuando la gente dice que estoy haciendo una mierda para llamar la atención, con esto y aquello, no, solo soy una p*** loca. Un día soy feliz, al día siguiente quiero golpear a un n***** … estoy empezando a extrañarlo … Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es muy difícil no hablar con tu mejor amigo. Y es muy difícil no tener p***.

La nativa del Bronx también se dirigió a personas que dijeron que solo decidió volver con su esposo por razones materialistas.

La gente ha estado diciendo que lo acepté como si fuera materialista. Me gustan las cosas materiales, me gustan las cosas materiales y todo, pero simplemente no … ¿Qué quieres que haga? ¿El [tipo] me dio un Rolls-Royce y lo desprecio? Y tenía muchas ganas de f***** para mi cumpleaños. Somos realmente típicos, dos hijos de p*** jóvenes que se casaron temprano, eso es lo que somos. Nuestra relación no es distinta a sus malditas relaciones disfuncionales. Somos de la misma manera. Solo somos más públicos.

Una fuente le dijo a E! Online, Offset hizo un gran esfuerzo para recuperar a su esposa y a Cardi le daba igual.

“A ella le encanta la atención de él”, dijo la fuente después de su fiesta de cumpleaños número 28. “Está intentando con todas sus fuerzas recuperarla”.

Cardi B y Offset también pusieron fin a su relación en diciembre de 2018

Cardi B y Offset también se separaron en diciembre de 2018, pero no por mucho tiempo. En febrero de 2019, asistieron juntos al Superbowl y a la 61a entrega de los premios Grammy, señaló Insider.

En una entrevista con Vogue, Cardi dijo que ella y Offset también buscaron orientación espiritual para ayudarlos a arreglar su matrimonio.

“Creo en el perdón”, dijo. “Oré por eso. Mi esposo y yo oramos al respecto. Tuvimos sacerdotes que vinieron a nosotros. Y llegamos a un entendimiento como, hermano, realmente somos nosotros contra el mundo “.

En junio de 2018 luego de que saliera su licencia de matrimonio a la luz, se reveló que la pareja se había casado en secreto el 15 de septiembre de 2017.

“¡Hay tantos momentos que comparto con el mundo y luego hay momentos que quiero guardar para mí! ¡Casarnos fue uno de esos momentos!”, escribió en un comunicado que publicó en Twitter. “Nuestra relación era tan nueva, terminando y reconciliandonos y teníamos mucho por crecer pero estábamos tan enamorados y no queríamos perdernos el uno al otro”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com