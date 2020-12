Cardi B gana millonaria demanda contra su ex representante. ¿A qué se debe?

Cardi B ha ganado una batalla judicial en la que ha estado involucrada durante dos años. Según AllHipHop, la ex estrella de Love & Hip Hop salió victoriosa en su batalla legal contra su ex manager, Klenord “Shaft” Raphael, quien la demandó por incumplimiento de contrato. Raphael la demandó por $10 millones y ella lo contrademandó por $30 millones alegando que Raphael “violó su acuerdo original al no proporcionar una contabilidad precisa de sus ganancias y tomar una mayor parte de sus ganancias ilegalmente”, señaló AllHipHop. Todos los reclamos fueron desestimados con prejuicio, lo que significa que Raphael y la rapera de “Money” no pueden volver a demandarse el uno al otro.

“Esta acción, incluidas todas las reclamaciones y reconvenciones, se desestima en su totalidad con prejuicio contra todas las partes”, se lee en la demanda. “Las partes acordaron además que todas las partes de esta acción correrán con sus propios costos y honorarios de abogados”.

La demanda se resolvió en Nochebuena.

“Se siente bien ser libre”, tuiteó el Cardi B de 28 años después de que la guerra legal llegará a su fin.

Klenord “Shaft” Raphael acusó a Cardi B de despedirlo cuando se hizo famosa

En 2018, Raphael, quien comenzó a administrar Cardi en 2015, presentó una demanda federal de $10 millones contra Cardi B, cuyo nombre de pila es Belcalis Almanzar, alegando que él era responsable de su éxito y no recibía regalías. Afirmó que la ayudó a conectarla con los productores que hicieron el éxito nominado al Grammy “Bodak Yellow” y la ayudó a conseguir su papel en Love & Hip Hop. Raphael también acusó a Cardi B de hacer caso omiso de su acuerdo para poder firmar un acuerdo con el sello discográfico Quality Control, que también firmó a su esposo Offset. Cuando Cardi B se convirtió en una mega superestrella, Raphael afirmó que fue excluido.

“Desde que descubrió a Cardi B en 2015, Shaft ha desempeñado un papel integral en el desarrollo de su carrera musical y su imagen pública”, dijo su representante a Page Six en 2018. “Si bien él está orgulloso de sus colaboraciones exitosas mientras ella evolucionaba y pasaba de ser influencer de Instagram a megaestrella musical, Shaft está decepcionado por sus acciones de dejarlo fuera de su carrera, que se detallan en la denuncia. Shaft confía en que su demanda validará su conducta y fundamentará sus reclamos legales “.

Cardi B tiene más problemas legales que abordar en 2021

El año que viene, Cardi B resolverá otra demanda. Kevin Brophy Jr. la demandó en 2020 después de que él la acusó de usar su tatuaje para la portada de su mixtape, “Gangsta B **** Music Vol.1”, sin su permiso, según The Hollywood Reporter. El diseñador de la portada, Timm Gooden, admitió que hizo una búsqueda en Google de “tatuajes en la espalda” y que retocó el que encontró en la espalda del hombre de la portada del proyecto. Brophy Jr. la ha acusado de usar su tatuaje de “una manera engañosa, ofensiva, humillante y provocativamente sexual” y también la acusó de usar su imagen bajo una luz falsa. El juez que preside el caso determinó que irán a juicio en 2021.

“Para constituir un uso justo transformador, la imagen revisada debe tener elementos transformadores o creativos significativos para que sea algo más que una mera semejanza o imitación. Un jurado razonable en este caso podría concluir que no hay suficientes elementos transformadores o creativos en la portada de GBMV1 para constituir un uso transformador del tatuaje del demandante”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com