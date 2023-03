Famosa actriz de Hollywood revela que fue abusada por un productor

La actriz y modelo estadounidense Brooke Shields reveló que fue abusada sexualmente por un ejecutivo de Hollywood, un episodio que habría tenido lugar treinta años atrás.

Brooke Shields details why she revealed rape 30 years later: ‘It’s a miracle that I survived’ https://t.co/oWrfsovIUy — Fox News (@FoxNews) March 15, 2023

Que Shields había sufrido una situación de abuso era algo que se sabía. La propia Brooke lo había revelado en el documental “Pretty Baby”, la película recientemente estrenada que se centra en la vida de la actriz y modelo. Tras la conmoción que generaron esas declaraciones, Shields volvió a hablar sobre el tema.

En una reciente entrevista con la revista People, Brooke Shields narró las sensaciones que tiene treinta años después de haber sido abusada por un poderoso productor cinematográfico de Hollywood.

El testimonio de Shiels

“Me tomó mucho tiempo procesarlo. Ahora me siento más enojada de lo que estaba en ese momento. Si tenés miedo, estás en tu derecho. Son situaciones que asustan. No tiene que ser violento para que te asuste”, dijo Brooke Shields en diálogo con la revista People.

Brooke Shields revela que un ejecutivo de cine abusó de ella hace 30 años https://t.co/x6UyHGvyM4 — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) March 16, 2023

El abuso que denuncia la actriz habría tenido lugar en un época muy lejana del “Me too”. Treinta años atrás, para una mujer era muy difícil denunciar un abuso en la industria del cine.

“En esa época, la gente no creía que sucedieran esas cosas. Yo pensaba que no iba a volver a trabajar”, expresó la actriz.

El abuso

Según contó Shields, el modus operandi del productor fue el mismo que suelen emplear todos los productores de cine que han recibido denuncias por abuso a partir del caso Hearvey Weinstein.

Brooke Shields relató que fue abusada sexualmente por alto ejecutivo:"Un milagro que haya sobrevivido" https://t.co/6xTHrDv1ht — BioBioChile (@biobio) March 16, 2023

El productor cinematográfico la invitó a almorzar con el propósito de conocerla, asegurándole que esa era una instancia necesaria para incluirla al casting de su nueva película. Luego del almuerzo, el hombre encontró el pretexto para llevarla a su habitación.

“No pude pelear, solo me quedé petrificada. No No dejaba de decirme que no tendría que haber hecho eso. ¿Por qué acepté subir con él? Era una situación en la que debía pelear o evadirme. Y pelear no era una opción, así que simplemente abandoné mi cuerpo. Me repetía que yo no estaba allí, y que eso no había pasado”, contó.

“No sabía si alguna vez iba a mencionar esto. Me ha llevado muchos años de terapia incluso poder hablar de ello. Definitivamente, he trabajado muy duro y he aprendido a procesarlo. Hemos llegado a un punto como sociedad en el que podemos hablar de estas cosas mucho más abiertamente. No tenía idea de cómo iba a decirlo. Pero espero, como madre de dos niñas, que solo con escucharme sientan que puedo convertirme en una defensora. Porque esto es algo que sucede todos los días, y no debería estar sucediendo”, finalizó Shields su relato.

Cabe señalar que la actriz no reveló el nombre del acusado, y dijo que nunca lo revelerá, debido a que, transcurridos treinta años del episodio, no tendría manera de comprobarlo ante la Justicia.

